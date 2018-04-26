Приговор в отношении трех милиционеров, которые шантажировали и вымогали деньги у мужчин нетрадиционной ориентации, вынесет 1 мая суд района Сино.

Об этом «АП» сообщил первый заместитель председателя суда района Сино Мирзо Одиназода, отметив, что новость о том, что якобы приговор был оглашен еще неделю назад, не соответствует действительности.

Сообщение Радио «Озоди» о том, что трое сотрудников МВД были приговорены к штрафу в размере 165 тыс. сомони, суд района Сино опроверг.

В начале февраля трое сотрудников МВД Таджикистана майор милиции Шохрамазон Боронов, капитаны милиции Нарзулло Асламзода и Оятулло Сайфиддинов, а также гражданское лицо Диловар Мирзоев были задержаны за шантаж и вымогательство: они требовали от представителей сексуальных меньшинств деньги, угрожая, что откроют в отношении них уголовные дела.

Сотрудники правопорядка были задержаны сотрудниками антикоррупции. В момент получения 3 тысяч сомони у мужчины нетрадиционной ориентации.

«Эти трое сотрудников МВД Таджикистана сначала взяли у него 2 тыс. сомони, разделили между собой, а затем потребовали еще 3 тыс. сомони, и в момент получения этих денег были задержаны сотрудниками Агентства», - рассказал пресс-секретарь антикоррупционного ведомства тогда.

По его словам, в отношении сотрудников МВД Таджикистана возбудили уголовное дело по статьям вымогательство и шантаж УК Таджикистана.

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