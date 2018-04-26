Взаимные финансовые претензии Агентства социального страхования и пенсий при правительстве Таджикистана и ОАО «Таджиксодиротбанка» рассматриваются судебными органами. Речь идет о средствах в размере около 2,4 миллиона сомони.

Руководство Агентства соцстрахования и пенсий обвиняет «Таджиксодиротбанк» в несвоевременном возвращении средств Агентства, которые были размещены ранее на депозитном счете в этом банке. Общий объем этих средств составлял 200 миллионов сомони.

«Постановлением правительства РТ «О выпуске в обращении ценных бумаг РТ для рекапитализации банков» от 12 декабря 2016 года было поручено до 1 января 2017 года отозвать средства бюджетных организаций из проблемных банков и перечислить их на единый счет Центрального казначейства Минфина. Однако средства Агентства соцстрахования и пенсий поступили на этот счет в казначейство с опозданием, в связи с чем руководство Агентства на законных основаниях требует оштрафовать «Таджиксодиротбанк» на сумму около 2,4 миллиона сомони», - сообщил «АП» юрист Агентства Мирзорахим Рахимов.

Заключенный между банком и вкладчиком договор обязывает банк уплачивать вкладчику неустойку (в виде пени) за просрочку возврата вклада.

Он отметил, что судебные органы начальных инстанций отклонили претензии Агентства, и в настоящее время кассационная жалоба на решения этих инстанций рассматривается Высшим экономическим судом РТ.

Руководство «Таджиксодиротбанка» считает претензии Агентства необоснованными и, в свою очередь, добивается взыскания с данного ведомства средств в размере более 2 миллионов сомони.

«Средства, переведенные в соответствии с постановлением правительства из банка в казначейство на счет Агентства соцстрахования и пенсий, превысили положенную Агентству сумму на более чем 2 миллиона сомони. Банк добивается того, чтобы вернуть себе эти средства», - сказал «АП» руководитель пресс-службы ОАО «Таджиксодиротбанк» Шерали Рахмонали.

Он добавил, что соответствующий иск «Таджиксодиротбанка» на данный момент рассматривается судебными органами.

Напомним, в декабре 2016 года правительство постановило перечислить бюджетные средства из четырех проблемных банков – «Таджиксодиротбанк», «Агроинвестбанк», «Таджпромбанк» и «Фононбанк» в казначейство Минфина. Этим же постановлением было поручено предоставить этим банкам финансовую поддержку, общий объем которого составлял 3 миллиарда 850 миллионов сомони. Позже, в феврале 2017 года, лицензии двух последних банков были отозваны. Получить же правительственную помощь удалось только «Таджиксодиротбанку» (2 млрд. 250 млн. сомони) и «Агроинвестбанку» (1 млрд. 70 млн. сомони).

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