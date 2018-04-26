Его предшественник, ушедший в отставку - Олим Зохидзода, стал известен в связи с делом Хайрулло Мирсаидова.

Главой Управления по делам молодежи и спорта Согдийской области назначен 34-летний Мирзокосим Каримзода. Он сменил на этом посту Олима Зохидзода, который по собственному желанию подал в отставку 7 февраля текущего года, сообщили «АП» в Комитете по делам молодежи и спорта при правительстве Таджикистана.

Мирзокосим Каримзода в 2011 году окончил Таджикский институт права и бизнеса по специальности «международные отношения и правоведение».

До нового назначения был главой отдела социального развития и общественных связей мэрии города Худжанд.

Его предшественник, ушедший в отставку - Олим Зохидзода, стал известен в связи с делом Хайрулло Мирсаидова - главы команды КВН "Сборная Таджикистана". Именно его задержанный журналист и квнщик обвинял во лжи и взяточничестве после того, как направил в ноябре прошлого года на имя президента Эмомали Рахмона и генпрокурора страны Юсуфа Рахмона обращение с просьбой обратить внимание на проблемы, с которыми столкнулась сборная КВН из-за "коррумпированности чиновников Согдийской области". В данном обращении и звучало имя Олима Зохидзода.

Хайрулло Мирсаидов был задержан прокуратурой Согдийской области 5 декабря. 8 декабря против него было возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК РТ: 245, ч.4, п."б" (присвоение или растрата), 189, ч. 2, п. "г" (возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды), 340, ч.1 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), 346, ч. 2, п."а" (заведомо ложный донос) УК РТ.

В прокуратуре Согда заявляют, что по версии следствия, Хайрулло Мирсаидов похитил более 300 тыс. сомони бюджетных средств.

26 января прокурор Согдийской области Хабибулло Вохидов заявил на пресс-конференции, что уголовное дело в отношении журналиста и лидера таджикской команды КВН не расследуется под грифом «секретно». Он заверил журналистов, что по окончании следствия прокуратура представит СМИ все подробности дела.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus