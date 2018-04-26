Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины Диего Марадонна, ныне являющийся главным тренером клуба второго дивизиона ОАЭ «Эль-Фуджайра», исполнил мечту юного инвалида, проведя с ним тренировку.

Родившийся без ног казахстанский мальчик Али встретился с легендой футбола Диего Марадоной, передает Tengrinews.kz.

Али очень любит футбол и, как рассказывал ранее, постоянно смотрит все, что с ним связано, в Интернете и по телевизору. Также он увлекается игрой в футбол.

Оказалось, что мальчик записал видеообращение к Диего Марадоне, рассказав о мечте встретиться с ним.

На днях его мечта исполнилась. Али и Марадона вместе сыграли в футбол. Легендарный десятый номер бил по воротам, а Али отбивал мячи, пишет Чемпионат. соm, где и размещено видео.

Али пообщался и поиграл с легендой, постоял на воротах и получил от аргентинца подарки.

Под постом с видео фрагмента встречи футболист написал: «Сегодня некоторое время я играл с моим другом Али, который приехал ко мне в Фуджейру [ОАЭ]. Спасибо за твой пример стойкости, Али. Твой друг».