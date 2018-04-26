18 участковых инспекторов милиции города Душанбе приняли участие в конкурсе «Лучший участковый инспектор», который был объявлен столичной мэрией.

Комиссия из числа сотрудников Исполнительного органа государственной власти города Душанбе изучила деятельность участковых инспекторов милиции столицы, и выявила трех победителей.

Главное условие - на участке инспектора милиции в течение года не должно было быть нераскрытых преступлений, а участкового инспектора милиции должно хорошо знать население участка.

Таким образом, первое место было присуждено подполковнику милиции Алиджону Калонзода - начальнику административного служебного участка №6 Отделения охраны общественного порядка ОМВД района Исмоили Сомони. Ему вручена премия – 15000 сомони.

На втором месте подполковник милиции Мустафо Курбонов - участковый инспектор административного служебного участка №12 ОМВД-2 района Фирдавси, которого премировали 12 тысячами сомони.

Третье место занял майор милиции Амирхон Одинаев - начальник административного служебного участка №1 ОМВД района Исмоили Сомони. Сумма премии – 10000 сомони.

Награды победителям конкурса вручил лично мэр столицы Рустам Эмомали в минувшую субботу, в День столицы.

Конкурс, как подчеркивается пресс-служба мэрии, проводился с целью повышения роли участковых инспекторов милиции в обеспечении общественного порядка, раскрытии и профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью.

Кстати, подробнее об обязанностях участкового можно узнать тут.

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