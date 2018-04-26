Мадридский «Реал» победил в гостях «Баварию» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 2:1. Первым в первом тайме забил полузащитник немецкого клуба Йозуа Киммих. Затем Марсело сравнял счет, а Марко Асенсио вывел «Реал» вперед.

24 апреля «Ливерпуль» победил «Рому» со счетом 5:2. Ответные матчи пройдут 1-2 мая.

«Реал» — победитель двух последних розыгрышей Лиги чемпионов. Это единственный клуб, которому удалось выиграть этот турнир два раза подряд.