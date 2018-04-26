25 апреля в мире отмечают День дочери. Это, в первую очередь, праздник любви, тепла и заботы. Кого точно меняет рождение дочери, так это отцов. Все отцы с трепетом относятся к любимым дочерям и, разумеется, особенно гордятся теми, кто идет по их стопам. Приведем некоторые примеры известных отцов и их дочерей.

Эмомали Рахмон - Озода Рахмон

Озода Рахмон Пресс-служба президента РТ

Одна из 9 детей президента Таджикистана Озода Рахмон сделала успешную карьеру. Дочь президента - кандидат юридических наук, в 2000 году закончила Таджикский национальный университет. В 2004-2006 года училась в Джорджтаунском и Мэрилендском университетах США. Работала на различных должностях на дипломатическом поприще, в 2016 году была назначена руководителем Исполнительного аппарата президента. Дочь президента имеет степень кандидата юридических наук. Она также избрана сенатором в верхней палате парламента РТ и возглавляет там правовой комитет. Имеет статус государственного советника юстиции Таджикистана. Озода называет отца учителем и наставником. Корпорация BBC включила ее в список 100 успешных женщин мира.

Турсун Ульджабаев – Матлюба Ульджабаева

Матлюба Ульджабаева соцсети

Жизнь экс-главы Таджикистана в советское время (с 1956 по 1961 годы) Турсуна Ульджабаева была нелегкой: его очернили, сняв со всех должностей, потом, спустя годы – реабилитировали. С получением независимости руководство Республики Таджикистан высоко оценило труды Ульджабаева в развитии экономики республики. Нурекская ГЭС названа его именем. Все его дочери сделали успешную карьеру. Особенно можно отметить Матлюбу Турсуновну, которая является председателем Национальной ассоциации малого и среднего бизнеса она сделала очень многое для развития предпринимательства в стране. В своем интервью Матлюба Турсуновна как-то призналась, что слава отца вызывала у нее комплексы, поэтому она всегда боялась поступить как-то не так, так как отец всегда являлся для нее авторитетом.

Пайрав Сулаймони - Гульчехра Сулаймони

Гульчехра Сулаймони архивное фото

Таджикский поэт Пайрав Сулаймони был одним из последователей Владимира Маяковского. Хорошо зная русский язык в начале 20-х годов прошлого века в Бухарском эмирате, он внедрил традиции своего кумира в таджикскую литературу. Его дочь, Народную поэтессу Таджикистана Гулчехру Сулаймонову называют не иначе как «таджикской Агнией Барто» - она написала очень много добрых и хороших стихов для детей, которые знают наизусть не одно поколение Таджикистана. Лауреат государственной премии им. Рудаки, она была среди детских поэтов единственной, кто был удостоен этой награды. Она является автором 20 поэтических сборников, из которых 15 – посвящены детям.

Мирзо Турсунзода – Фируза Турсунзода

Фируза Турсунзода

Народный поэт, общественный деятель, посол мира, как его называли и Герой Таджикистана Мирзо Турсунзода, внес огромный вклад в развитие культуры таджикского народа. В его честь назвала национальная банкнота, а также город носит его имя. Советское поколение хорошо знают и любят поэмы и стихи поэта, которые получили широкую известность. Единственная дочь Турсунзаде – Фируза, доктор философских наук, долгие годы работала в Таджикском государственном университете, воспитывая целую плеяду учеников.

Мирсаид Миршакар - Зарина Миршакар, Зульфия Миршакар

Зарина и Зульфия Миршакар соцсети

Мирсаид Миршакар – Народный поэт Таджикистана, государственный и общественный деятель. 14 лет был на посту председателя Верховного Совета республики, лауреат государственных и международных премий. Принимал участие в строительстве Вахшского канала. Автор 16 поэтических сборников и 7 сборников стихов для детей. Лауреат Государственной премии СССР, лауреат Госпремии Таджикистана имени Рудаки.

Старшая дочь – Зарина, первая таджикская женщина-композитор, закончила Московскую консерваторию, Заслуженный деятель искусств Таджикистана, многие годы преподает в Таджикской национальной консерватории им Т. Сатторова.

Младшая дочь - Зулфия, кандидат филологических наук, прозаик, сценарист, актриса. «Благодаря стараниям родителей, мы стали теми, кто мы есть сейчас», - отмечают дочери Миршакара.

Мухиддин Аминзаде – Зебо Аминзаде

Зебо Аминзаде ru.sputniknews-uz.com

Отец Народной артистки СССР, руководителя легендарного танцевального ансамбля «Зебо», которая и по сей день продолжает обучать молодое поколение прекрасному искусству танца был в свое время тоже известным поэтом и переводчиком. Мухиддин Аминзаде – был также прекрасным музыкантом (играл на танбуре), имел звание Заслуженного деятеля искусств Таджикской ССР. Мать Зебо Мухиддиновны – актриса Ойдиной Усманова – дочь талантливой певицы, танцовщицы и актрисы Кароматхон Закировой, примы театра в Худжанде. Они обе – Народные артистки республики. Зебо Аминзаде не раз отмечала, что не только ее родители, но и предки были творческими людьми. 11 членов семьи ее отца были поэтами и даже переписывались между собой стихами. Старшая сестра Зебо – Озод Аминзаде тоже являлась известной поэтессой в советское время.

Камил Ярматов - Гульнора Пулатова

Гульнора Пулатова фото из личного архива

Камил Ярматов - народный артист СССР, таджикский кинорежиссер, студия «Узбекфильм» носит его имя. Благодаря ему была воспитана целая плеяда молодых и талантливых актеров. Гульнора Пулатова являлась дочерью Камила Ярматова и народной артистки республики, актрисы театра и кино Софии Туйбаевой. По профессии Гульнора Камиловыа стала врачом, она закончила Таджикский государственный мединститут и аспирантуру Института нейрохирургии имени Бурденко в Москве. В 1985 году ее назначили министром здравоохранения республики, и в те годы она была первой и единственной в Советском Союзе женщиной - министром здравоохранения.

Кароматулло Курбанов – Нозияи Кароматулло

Нозия Кароматулло фото из личного архива певицы

Нозия Кароматулло - дочь известного таджикского исполнителя Кароматулло Курбанова, трагически погибшего в начале гражданской войны в Таджикистане в октябре 1992 года. Кароматулло Курбанов – звезда таджикской эстрады, был солистом ансамбля «Гульшан». Нозия окончила музыкальную школу имени Малики Собировой и консерваторию в Дели по специальности «классический вокал и танцы» с красным дипломом. В 2007 году стала победительницей в конкурсе классического танца «Катак» в Индии. В 2010 году дала свой первый сольный концерт.

Гаффор Мирзо – Гуля Мирзоева

Гуля Мирзоева соцсети

Гаффор Мирзо считается одним из выдающихся таджикских поэтов советского периода. В его творчестве особое место занимают детские стихи и проза. Гульбахор – дочь Гаффора Мирзо и академика, известного биолога Мухибы Якубовой. Гульбахор Мирзоева окончила Литературный институт им. Горького в Москве и считается первой поэтессой Таджикистана, которая стала писать стихи на русском. В последние годы, после иммиграции во Францию, она стала известна, как Гуля. Она - кинодокументалист, автор и режиссер около двадцати документальных фильмов, снятых на киностудиях Таджикистана, России и Франции. Самой известной работой Гули стал документальный фильм «Михаил Горбачев. От первого лица». А в фильме "Возвращение в Душанбе", есть сцена, где Гаффор Мирзо говорит дочери: "Такова наша с тобой судьба, доченька. До конца жизни я буду писать, а ты до конца жизни будешь снимать...".

Боки Рахимзода – Санавбар Рахимзода

Санавбар Рахимзода соцсети

Народный поэт Таджикистана Боки Рахимзода прославился в Таджикистане своими лирическими стихами и поэмами. Он также был переводчиком произведений русских писателей и поэтов. Удостоен многих государственных наград. Одна из его дочерей, Санавбар, долгие годы проработав диктором Таджикского телевидения, до сих пор считается одной из самых успешных и красивых телеведущих страны.

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