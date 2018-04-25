Около 476 миллионов сомони поступило в казну от штрафов за нарушение правил дорожного движения на дорогах Таджикистана за прошлый год.

На дорогах республики за 2017 год и первый квартал текущего года были зафиксированы порядка 1 миллиона 500 тыс. нарушений ПДД. Такие данные привел сегодня депутатам, выступая в парламенте, первый заместитель главы МВД Таджикистана Абдурахмон Аламшозода.

На дорогах столицы, по его словам, в прошлом году и за первый квартал этого года камеры видеонаблюдения «Безопасный город» зафиксировали свыше 301 тыс. нарушений ПДД со стороны водителей.

«Общая сумма штрафов за нарушения ПДД в Душанбе в указанный период составила 30 млн. 400 тыс. сомони», - отметил он.

Проект «Безопасный город» был запущен 31 октября 2014 года и охватывает 870 камер по всей столице.

Проект оценивается в $22 млн. Из этой суммы $20,9 млн. является китайским долгосрочным кредитом, а оставшиеся $1,1 млн. – доля таджикской стороны.

До запуска проекта в министерстве финансов отметили, что кредит в течение 20 лет будет возвращен за счет штрафов, которые выплатят нарушители правил дорожного движения в столице.

МВД же тогда отметило, что окупаемость проекта по опыту других стран, составит от 2 до 3 лет, в зависимости от типов нарушения и частоты правонарушений со стороны водителей и размеров штрафов. Пока неизвестна сумма оплаченного долга Китайской стороне по проекту «Безопасный город».

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