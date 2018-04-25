Главный приз конкурса чтецов Корана, состоявшегося в Узбекистане, присужден жителю Каракалпакстана Юлдашбеку Нуриддинову, сообщили в пресс-службе управления мусульман республики, пишет CA-NEWS.



"Победителю конкурса от имени президента страны вручен автомобиль Lacetti. Также названы победители в номинациях "самое красивое чтение Корана" и "самый молодой участник конкурса", - сказали в пресс-службе.



Открытый конкурс чтецов Корана был инициирован президентом Шавкатом Мирзиёевым в начале года и проходил в двух номинациях: красивое чтение Корана с листа и его чтение наизусть. Для участия в конкурсе зарегистрировались 5366 человек, в том числе более двух тысяч женщин.



В управлении мусульман отметили, что в жюри конкурса входят представители духовенства не только Узбекистана, но и других стран.



По официальным данным, 94% населения Узбекистана исповедуют ислам, 3,5% граждан республики - православные христиане, остальные принадлежат к другим религиозным конфессиям.