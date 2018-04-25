Сегодня в Душанбе во второй половине дня пошел ливень, который длился всего несколько минут. Однако он был настолько мощный, что дороги в некоторых районах города оказались затоплены.

В настоящее время в столице выглянуло солнце. Однако, уже вечером снова пойдет дождь, который будет идти всю ночь. Обильные осадки синоптики прогнозируют и на завтра - во вторую половину дня. Не забудьте взять зонты!

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