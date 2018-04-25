В Ереване продолжились акции протеста против действующей власти. Сотни людей перекрывают дороги в центре города, сообщает «Интерфакс».

Масштабный митинг в столице Армении начался после призыва лидера оппозиционного движения, депутата парламента Армении Никола Пашиняна. Утром он должен был провести переговоры с и.о. премьера страны Кареном Карапетяном. Однако переговоры отменили.

Карапетян сообщил, что Пашинян в одностороннем порядке выдвинул новые требования, в частности, по формату, повестке и методу освещения встречи. «С его стороны предложен список участвующих с нашей стороны лиц, а также заявлено, что переговоры будут вестись исключительно по его повестке. Это не переговоры», — отметил Карапетян.

Однако Пашинян, что не допустит проведения в стране внеочередных парламентских выборов в условиях, пока правительство возглавляет представитель правящей Республиканской партии.

«На пост премьера должен быть назначен кандидат народа, после этого должно быть сформировано временное правительство, а уже после этого могут быть проведены внеочередные парламентские выборы», — отметил Пашинян.

К акции протеста присоединилась и крупнейшая в Армении оппозиционная партия «Процветающая Армения». Политическая сила призвала своих сторонников выходить на улицы.

Участники акции протеста стягиваются к площади Республики, где находится здание правительства. Также в этом месте расположен отель, где должны были состоятся переговоры властей и оппозиции.

На площади уже строят сцену и устанавливают аппаратуру для митинга. Также сюда прибывает полиция и спецтехника.

Напомним, в городах Армении с середины апреля проходят массовые акции, участники которых протестовали против назначения премьером Саргсяна, занимавшего 10 лет пост президента. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на массовые протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна премьер-министром.

После недельных и многотысячных протестов Серж Саргсян подал в отставку.