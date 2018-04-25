В экономику Таджикистана в 2007-2017 годы поступили 3 миллиарда 673 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Четверть от общего объема привлеченных прямых инвестиций приходится на добычу полезных ископаемых.

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Размер накопленных иностранных инвестиций за последний год вырос почти на 355 миллионов долларов. Об этом говорится в опубликованном Государственным комитетом по инвестициям и управлению госимуществом РТ Анализе притока иностранных инвестиций в экономику РТ за 2017 год.

Отмечается, что приток прямых иностранных инвестиций в прошлом году по сравнению с 2016 годом сократился на 80 миллионов долларов.

Привлеченные в 2017 году прямые инвестиции в основном были направлены на такие секторы, как добыча ископаемых – 176,6 миллионов долларов (49,5%), финансовая деятельность и прочие коммерческие услуги – 30,6 миллионов долларов, транспорт и связь – 64,1 миллионов долларов (18,0%), перерабатывающая    промышленность – 37,6 миллионов долларов (10,5%) и прочее.

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В Анализе подчеркивается, что в 2007-2017 годы в экономику Таджикистана поступило прямых иностранных инвестиций в объеме 3 миллиарда 668 миллионов долларов, 960 миллионов (26%) из которых были направлены на  добычу полезных ископаемых.

В целом, за последние одиннадцать лет, в экономику привлечено свыше 8,6 миллиардов долларов иностранных инвестиций. Более 26% ($2 млрд. 250 млн.) от общего объема инвестиций приходится на Китай.  

Автор инфографики - Госкомитет по инвестициям РТ

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