Спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров назвал решение вопроса по Фархадской ГЭС между Таджикистаном и Узбекистаном важным стратегическим шагом.

Выступая сегодня перед депутатами парламента, он заявил, что подписывая 9 марта в Душанбе Соглашение о сотрудничестве по обеспечению функционирования плотины Фархадской ГЭС, президенты двух государств поставили точку в одной из наболевших проблем в отношениях официального Душанбе и Ташкента.

«Данный объект на сегодняшний день остается важным стратегическим объектом и для Таджикистана и для Узбекистана. Водохранилище Фархадской ГЭС орошает свыше 45 тыс. гектаров земель в северном Таджикистане и более 330 тыс. гектаров в Узбекистане», - отметил Зухуров.

Выступая по данному вопросу, первый заместитель главы Минэнергетики и водных ресурсов Таджикистана Султон Рахимзода отметил, что согласно вышеназванному соглашению обслуживание и финансирование Фархадской ГЭС будет осуществлять Узбекистан, а охрану объекта - Таджикистан.

Депутаты единогласно и без обсуждения ратифицировали вышеназванное Соглашение.

Соглашение было подписано 9 марта лидерами Таджикистана и Узбекистана сроком на 49 лет.

Как ранее сообщалось, после почти 20-летнего спора по плотине Фархадской ГЭС Душанбе и Ташкент пришли к компромиссу: объект признается имуществом Узбекистана, земля, на которой он возведен, принадлежит Таджикистану.

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