Узбекская авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» просит авиационные власти Таджикистана предоставить скидки на обслуживания своих лайнеров в душанбинском аэропорту. Авиакомпания терпит убытки при осуществлении авиарейса Ташкент-Душанбе-Ташкент.

Еще в апреле 2017 года руководство авиакомпании обратилось к авиационным властям Таджикистана с тем, чтобы предоставить определенные скидки на аэропортовские услуги в Душанбе.

«Однако никаких ответов до сих пор не последовало. Более того, с 1 октября прошлого года тарифы на услуги в душанбинском аэропорту были повышены почти на 20%», - сказали «АП» представитель авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» в Душанбе Орифджон Рузиматов.

Он подчеркнул, что авиакомпания постепенно снизила стоимость авиабилета на рейс Ташкент-Душанбе с 148 долларов до 80 долларов, чтобы билет соответствовал уровню зарплат большинства людей.

В результате, авиакомпании удалось повысить численность пассажиров в два раза – почти до 60 человек на одном рейсе.

«Мы рассчитывали параллельно добываться снижение тарифов на аэропортовские услуги. Но этого не случилось, и компания вынуждена осуществлять полеты в Душанбе в убыток себе», - отметил представитель узбекской авиакомпании.

Несмотря на это, сказал Рузиматов, авиакомпания планирует открывать рейсы из других городов Узбекистана в Душанбе, в частности из Самарканда и Бухару.

«Узбекистон хаво йуллари» приступила к регулярным авиарейсам по маршруту Ташкент-Душанбе-Ташкент в апреле прошлого года: 11 апреля впервые за 25 лет в душанбинском аэропорту приземлился самолет узбекской авиакомпании.

В настоящее время авиакомпания выполняет полеты по этому маршруту раз в неделю.

Регулярные авиарейсы между городами Узбекистана и Таджикистана были прекращены в 1992 году.

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