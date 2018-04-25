Валютный рынок Таджикистана за последнее время испытывает определенную нехватку американского доллара. Главную мировую валюту можно приобрести в некоторых банках страны, но в незначительном размере.

С началом второй декады апреля доллар по отношению к таджикской валюты укрепился почти на 1% после обрушения курса рубля в России вследствие американских санкций. Официальный (установленный Национальным банком Таджикистана) курс одного доллара на сегодня составляет 8,8847 сомони. 9 апреля он составлял 8,8280 сомони.

Более того, получить американскую валюту в коммерческих банках, которые с 2016 года располагают исключительным правом обмена валюты, за последнее время стало проблематичным: во многих банках в одни руки дают только до 200 долларов, в некоторых других и вовсе не получишь ни цента.

В банках ссылаются на отсутствия доллара в связи с тем, что стали получать эту валюту от клиентов намного реже, чем раньше.

«Мы выдаем те доллары, которые получаем от клиентов. Чем меньше люди обменивают у нас доллар на сомони, тем меньше американской валюты мы можем предоставить, и наоборот», - сказали в одном из банковских центров.

Некоторые эксперты объясняют нехватку доллара на таджикском валютном рынке обрушением курса рубля к доллару. Рубль значительно обесценился из-за реакций инвесторов на риски от последних американских санкций против ряда крупных российских бизнесменов.

«Таджикские трудовые мигранты из России отправляют на родину в основном рубли и в незначительном количестве доллары. Однако, банки с 2016 года имеют инструкцию НБТ: выдавать в сомони все денежные средства, которые переводятся в российских рублях. То есть, все получаемые рубли оседают в таджикских банках и впоследствии возвращаются российским банкам взамен доллара. Таким образом, чем ниже будет курс рубля к доллару, тем меньше долларов получать таджикские банки и наоборот», - говорит экономист Саид Назиров.

Другие специалисты отмечают, что нехватка доллара в Таджикистане имеет сезонный характер. «В этот период мы испытываем дефицит валюты, потому что получаем ее, в основном, за счет трудовой миграции. Объем денежных переводов мигрантов обычно начинается увеличиваться со второй половины года», - сказал финансовый обозреватель Бахром Каримов.

Кроме того, он отметил, что весной и летом Таджикистан больше импортирует, а размеры экспорта, который является еще одним источником получения валюты, начинают расти к концу лета.

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