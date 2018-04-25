Бывший глава ликвидируемого коммерческого банка был задержан вчера вечером сотрудниками прокуратуры, в настоящее время он находится в ИВС столичного района Шохмансур, сообщил «АП» достоверный источник.

По некоторым данным, задержанному могут предъявить обвинения в незаконной выдаче кредитов, растратах и присвоении денег средства «Таджпромбанка» (вкладчиков), который на данный момент находится на стадии ликвидации. Ранее заявлялось, что, будучи главой «Таджпромбанка», Зияев направлял привлекаемые средства вкладчиков на развитие собственного бизнеса. Делал это он, якобы, оформляя кредиты на имя своих родственников.

Между тем, ликвидаторы «Таджпромбанка» сказали «АП», что не владеют информацией о задержании экс-главы банка. Они отметили, что последний раз Зияев был в головном офисе ликвидируемого банка в минувший понедельник.

Подтверждения информации и официального комментария от правоохранительных органов пока нет.

Напомним, лицензия «Таджпромбанка» на осуществление банковских операций была отозвана Национальным банком Таджикистана в конце февраля 2017 года. Поводом послужило то, что этот банк не справлялся с обслуживанием своих клиентов.

В марте прошлого года решением Экономического суда города Душанбе начался процесс принудительной ликвидации этого банка, который, по законодательству, может длиться в течение двух лет и, при необходимости, продлен еще на год.

По последним данным, у «Таджпромбанка» к настоящему времени накопилось 2070 дебиторов (т.е. должников банка), не возвративших средства на общую сумму 266 млн. сомони. Имущество банка в целом оценено в 450 млн. сомони. Общий размер его обязательств составлял около 550 миллионов сомони.

Согласно обнародованным правительством данным, в списке активов «Таджпромбанка» - 117 объектов, в котором, в частности, указывается здание головного офиса банка, 21 здание филиалов, а также многочисленные жилые дома, квартиры, малые производственные мощности и центры обслуживания.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus