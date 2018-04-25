Операции Азиатского банка развития достигли рекордных 32,2 млрд. долл. США в 2017 году. Это на 26% больше, чем годом ранее. Банк продолжает удовлетворять растущие потребности в развитии Азиатско-Тихоокеанского региона.

Об этом говорится в Годовом отчете АБР за 2017 год, выпущенным сегодня. Он содержит четкий и подробный отчет о деятельности и финансовых результатах АБР за прошлый год.

Из 32,2 млрд. долл. США, 20,1 млрд. долл. США составили кредиты, гранты и инвестиций из собственных ресурсов АБР (на 51% больше, чем в 2016 году), в том числе негосударственные операции в размере 2,3 млрд. долл. США (увеличение на 31% с 2016 года); 11,9 млрд. долл. США - софинансирование двусторонних и многосторонних организаций и других партнеров по финансированию и 201 млн. долл. США - техническая помощь (на 11% больше, чем в 2016 году).

Эти цифры основаны на новом показателе эффективности АБР «обязательств» или сумме кредитов, грантов и инвестиций, подписанных в данном году. АБР ввел эту меру в 2017 году, чтобы повысить готовность проектов на стадии утверждения, ускорить шаги после одобрения и ускорить выделение средств в рамках проектов, поставив больший акцент на то, когда проекты подписаны, а не когда они утверждены Советом директоров АБР.

«Мы начали новую главу в удовлетворении потребностей развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2017 году, - сказал президент АБР Такехико Накао. - С слиянием льготных операций Азиатского фонда развития с балансом основных капитальных ресурсов в начале 2017 года у АБР есть твердая капитальная база для поддержки наших операций в будущем».

Накао добавил, что банк продолжает сочетать финансы с инновационными решениями, чтобы лучше реагировать на разнообразные и конкретные потребности региона, такие как быстрая урбанизация, изменение климата и растущий спрос на воду и энергию.

Финансирование АБР по смягчению последствий изменения климата и адаптации достигли рекордных 4,5 млрд. долл. США в 2017 году, что на 21% больше, чем в предыдущем году. В настоящее время банк находится в хорошем положении для достижения годового показателя климатического финансирования в размере 6 млрд. долл. США к 2020 году. АБР мобилизовал дополнительно 606 млн. долл. США из внешнего финансирования, в результате чего общее климатическое финансирование составило 5,2 млрд. долл. США в прошлом году.

В годовом отчете подчеркивается важность партнерских отношений для АБР в расширении финансирования проектов, а также для обмена знаниями и опытом в области развития. При поддержке доноров в 2017 году АБР создал пять новых трастовых фондов, которые предоставят капитал для климатических инвестиций посредством инновационных финансовых продуктов, увеличат участие частного сектора в проектах по смягчению последствий изменения климата и адаптации, помогут городам подготовить приоритетные инвестиции в городскую инфраструктуру, увеличить мобилизацию внутренних ресурсов и интеграции высоких технологий в инфраструктурные проекты.

Однако выплаты АБР в 2017 году сократились до 11,1 млрд. долл. США с 12,3 млрд. долл. США в 2016 году, согласно годовому отчету. Софинансирование также не достигло намеченных цифр.

«Мы предпримем конкретные меры по увеличению выплат и софинансирования, опираясь на новую политику закупок АБР, утвержденную в апреле 2017 года, и продолжающиеся усилия по привлечению ресурсов», - сказал Накао.

Годовой отчет 2017 представляет более полную картину деятельности АБР, чем предыдущие годовые отчеты с точки зрения цифр и институциональных данных. В нем представлены расширенные разделы по финансовым показателям, отраслевой и тематической работе и знаниям. Также добавлена конкретная помощь АБР странам и региональным программам, списки трастовых фондов и корпоративные отчеты, а также организационная структура.

Цифры в отчете обновляют предварительные данные по операциям АБР, выпущенные в январе.

АБР, штаб-квартира которого находится в Маниле, посвящает себя делу сокращения уровня бедности в Азиатско-Тихоокеанском регионе через всеобъемлющий экономический рост, экологически устойчивый рост и региональную интеграцию. АБР был создан в 1966 году; акционерами банка являются 67 стран, из них 48 стран находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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