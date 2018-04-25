Глава Министерства иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что Катар должен направить свои войска в Сирию, пока США не прекратили оказывать военную помощь стране, где расположена американская военная база. Об этом сообщает Newsru.com соссылкой на медиа-центр МИД королевства.

Глава МИД отметил, что "Катар должен заплатить ... цену присутствия вооруженных сил США в Сирии" и направить свои войска туда, "пока президент США не прекратил [предоставлять] защиту государству Катар, выраженную в наличии военной базы Соединенных Штатов на его территории" (цитата по ТАСС). Адель аль-Джубейр указал также, что без этой военной помощи со стороны США режим в Катаре не продержится и неделю.

Заявление главы МИД Саудовской Аравии появилось после недавних высказываний президента США Дональда Трампа, который отметил, что Вашингтон потратил семь триллионов долларов на Ближнем Востоке и "не получил ничего, или даже меньше, чем ничего".

Трамп считает, что региональные державы должны направить в Сирию свои войска. Они "должны будут заплатить" за военное присутствие США в стране. "И они заплатят. США больше не будут этого делать. Им также придется держать в Сирии своих солдат", - сказал президент.

По данным The Wall Street Journal, Белый дом планирует сформировать на территории Сирии контингент, который заменил бы американских военных. Вашингтон уже обратился за помощью к Саудовской Аравии, Катару и ОАЭ с просьбой предоставить средства на восстановление инфраструктуры в Сирии, говорилось в статье.

​В столице Катара расположена крупнейшая на Ближнем Востоке база ВВС США Эль-Удейд. На ней размещены 11 тыс. военнослужащих США и стран коалиции.

Напомним, летом прошлого года Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма.

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