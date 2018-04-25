Запрет на продажу алкоголя в Москве будет действовать не только в дни проведения матчей Чемпионата мира по футболу в российских городах, но и в дни перед матчами.

Об этом на форуме сотрудничества Москвы и Лимы сообщил замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Кирилл Малышкин, передает РБК.

«Определены границы территорий в пределах которых будут введены запреты на продажу и потребление алкогольной продукции, напитков в стеклянной таре, в том числе при оказании услуг общественного питания, накануне проведения матча ЧМ по футболу и в день его проведения», — сказал он. Также, по словам Малышкина, для помощи нетрезвым болельщикам правительство Москвы разрабатывает «лечебные мероприятия, которыми определен перечень больниц и поликлиник, где будут оказывать медицинскую помощь».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матч открытия Россия — Саудовская Аравия и финал турнира состоятся в Москве.

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