В столичном учебном центре Пограничных войск Госкомитета национальной безопасности республики состоялась торжественная церемония принятия присяги 90 молодых прапорщиков, которые пополнят ряды пограничников страны.

Молодых прапорщиков с окончанием курсов поздравили командующий Пограничными войсками ГКНБ Таджикистана генерал-полковник Раджабали Рахмонали, ветераны-пограничники, их родители.

Молодые прапорщики приняли присягу после окончания специальных курсов и получили назначения для прохождения дальнейшей службы в отдаленных пограничных отрядах и заставах, сообщил «АП» начальник пресс-центра ПВ ГКНБ Таджикистана Мухаммад Улугходжаев.

По его словам, на курсах подготовки прапорщиков молодые специалисты освоили профессии сапёра, снайпера, кинолога и связиста.

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