Совет глав МИД ШОС внес на утверждение июньского саммита организации кандидатуру Владимира Норова на должность нового генерального секретаря, который на сегодняшний день занимает пост главы Центра стратегических исследований при президенте Узбекистана.

Новый генсек ШОС будет занимать этот пост в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года, говорится в сообщении по итогам заседания Совета на сайте Секретариата ШОС.

С 1 января 2016 года до конца 2018 года генеральным секретарем ШОС является Рашид Алимов (Таджикистан).

На заседании главы внешнеполитических ведомств стран ШОС в рамках подготовки к июньскому саммиту организации в Циндао (Китай) рассмотрели первоочередные задачи развития деятельности ШОС в новых условиях после приема Индии и Пакистана. Обсуждены также актуальные международные и региональные проблемы.

С момента образования ШОС 15 июня 2001 года до конца 2006 года секретариат ШОС возглавлял исполнительный секретарь - представитель Китая Чжан Дэгуан. Когда он покинул свой пост, вместо должности исполнительного секретаря был введен пост Генсека.

Первым Генсеком ШОС с начала 2007 до конца 2009 года стал представитель Казахстана, дипломат Болат Нургалиев.

С 1 января 2010 по 31 декабря 2012 года Генсеком ШОС был киргизский дипломат Муратбек Иманалиев, его на очередной срок сменил представитель России, бывший губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев. После него пост занял Алимов.

Генсек ШОС обеспечивает эффективную координацию работы секретариата и всех структур ШОС, в том числе РАТС, Делового совета, Межбанковского объединения, Форума ШОС для безусловного выполнения принятых и принимаемых в рамках организации решений.

Высшим органом для принятия решений в ШОС является Совет глав государств-членов (СГГ). Он собирается раз в год и принимает решения и указания по всем важным вопросам организации. Совет глав правительств государств-членов ШОС (СГП) собирается один раз в год для обсуждения стратегии многостороннего сотрудничества и приоритетных направлений в рамках организации, решения принципиальных и актуальных вопросов экономического и иного сотрудничества, а также утверждает ежегодный бюджет организации. Помимо заседаний СГГ и СГП, действует также механизм встреч на уровне руководителей парламентов, секретарей советов безопасности, министров иностранных дел, обороны, чрезвычайных ситуаций, экономики, транспорта, культуры, образования, здравоохранения, руководителей правоохранительных ведомств, верховных и арбитражных судов, генеральных прокуроров. Механизмом координации в рамках ШОС служит Совет национальных координаторов государств-членов ШОС (СНК). Организация имеет два постоянно действующих органа - Секретариат в Пекине, Исполнительный комитет Региональной антитеррористической структуры в Ташкенте.

ДОСЬЕ «АП»:

Владимир Норов, 31.08.1955 года рождения. Родился в Бухарской области.

В 1976 году окончил Бухарский Государственный пединститут, в 1985 году - Академию МВД СССР и в 1990 году адъюнктуру Академии МВД СССР. По специальности юрист.

Владеет английским, немецким, узбекским, русским и таджикским языками.

Опыт работы: 1978 - 1982 инспектор уголовного розыска УВД Бухарского облисполкома

1982 - 1983 начальник отдела уголовного розыска ОВД района "Текстильщик" г.Бухары

1983 - 1985 слушатель Академии МВД СССР, г. Москва

1985 - 1988 замначальника инспекторского отдела Управления внутренних дел Бухарской области

1988 - 1990 адъюнкт Академии МВД СССР.

1990 - 1992 начальник Управления уголовного розыска УВД Бухарской области

1992 - 1995 эксперт, консультант по административно-юридическим вопросам Аппарата президента Республики Узбекистан

1995 - 1996 заместитель, первый замминистра иностранных дел Республики Узбекистан

1996 - 1998 Госсоветник президента.

1998 - 2003 Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Германии

2003 - 29.12.2004 - Первый замминистра иностранных дел.

29.12.2004 - 2006 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Бельгии

12.07.2006-28.12.2010 - Министр иностранных дел Республики Узбекистан

28.12.2010 - 17.07.2013 - 1-й зам. министра иностранных дел.

В настоящий момент является директором Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте республики.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

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