Столицу Узбекистана 22 мая посетят менеджеры академии «Реал Мадрид» Андрес Антонио и Хуан Пабло.

В ходе визита менеджеров «королевского клуба» состоится встреча с руководством Ассоциации футбола Узбекистана, пресс-конференция и ознакомительные мероприятия, где пройдет предварительный просмотр места создания футбольной академии, сообщает Uzreport.news

Напомним, что в январе текущего года президент Национального олимпийского комитета и первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахмаджонов посетил Испанию и провел встречу с директором академии клуба «Реал Мадрид» Хулио Ронко.

В ходе поездки, согласно программе Real Madrid Foundation Clinic была достигнута договоренность об открытии в Ташкенте филиала академии «Реал Мадрид», а также организация визита в Узбекистан тренеров испанского клуба, которые будут принимать участие в тренировках футбольных школ Узбекистана, и обменяются опытом.

Также, в ходе подписанного соглашения между Real Madrid Foundation и АФУ в рамках программы “Clinics” была достигнута договоренность о сотрудничестве по проведению курсов для детей и тренеров в Узбекистане и Испании.

"Реал Мадрид" — испанский футбольный клуб из Мадрида. Он назван ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. "Реал Мадрид" является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе, завоевав в общей сложности 60 национальных титулов; рекордные 33 титула чемпионата Ла лиги, 19 Кубков Испании, 9 раз становился обладателем Суперкубка Испании.

Кроме того, ФК является рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов (12 раз, единственная в Европе команда, выигрывавшая этот турнир, — тогда ещё Кубок Европейских чемпионов — 5 раз подряд).

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