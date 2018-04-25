24 апреля 1833 - день рождения газировки в этот день в США запатентована газированная вода. Мы все ее любим, и даже зная о вреде продукта, иногда даем детям. Ну, а для тех, кто не знает, вот полный список причин, почему эти напитки совсем не полезны для нашего организма.

1. Газированные напитки приводят к ожирению внутренних органов

Если вы потребляете избыток сахара в виде сладких напитков, есть высокая вероятность того, что это приведет к лишнему жиру на вашем теле.

Это не говорит о появлении жира, что собирает на бедрах, ягодицах и боках (в виде подкожного жира), хотя и это может быть.

Это говорит о появлении висцерального жира. Это вид жира, который скапливается вокруг жизненно важных органов, таких как печень, почки, кишечник и желудок, и связан с сахарным диабетом 2 типа и другими воспалительными заболеваниями.

Как пишет МедУнивер в одной из статей, Британские ученые из Университета Бангор провели исследования с привлечением группы добровольцев, которые в течение одного месяца ежедневно пили по 0,5 литров газировки.

Конечно, после окончания эксперимента сами участники не почувствовали никаких негативов со здоровьем, но результаты проведенных анализов удивили ученых.

Оказалось, несмотря на то, что все участники были стройными и подтянутыми людьми, у всех у них после месячного употребления сладких газированных напитков фиксировались такие же показатели, какие наблюдаются у пациентов со второй степенью ожирения.

То есть ожирение начиналось внутри, вокруг органов.

На основании исследований ученые советуют отказаться от употребления сладких газированных напитков, чтобы не провоцировать нарушение обмена веществ и не страдать от ожирения в будущем.

2. Сладкая газированная вода ускоряет процесс старения

Все продукты защиты от старения на рынке предполагают, что люди не хотят стареть даже естественно, то есть сохранить молодое тело как можно дольше, не так ли? Кажется любой согласится с этим мнением.

Но, продолжая пить сладкие газированные напитки этот процесс мы можем только ускорить.

Как информирует сайт здравоохранения и медицинской науки Республики Беларусь, по мнению американских исследователей, существует связь между старением клеток и потреблением сладких напитков.

Ученые пояснили, что теломеры – защищающие от слипания концевые участки хромосом – укорачиваются с каждым делением клетки. Кроме того, длина теломер непосредственно связана с биологическим возрастом человека и является одним из факторов старения.

Оказалось, что у людей, регулярно употреблявших большое количество сладких газированных напитков, они были короче, чем у тех, кто не употреблял такие напитки.

В ходе нового исследования ученые изучили влияние подслащенных напитков на различные аспекты клеточного старения у 5 309 добровольцев в возрасте от 20 до 65 лет, не страдавших диабетом или сердечно–сосудистыми заболеваниями.

Оказалось, что ежедневное потребление приблизительно 2,5 стаканов сладкой газировки связано с ускоренным укорочением теломер и дополнительным увеличением биологического возраста на 4,6 года.

Такой эффект сравним с действием курения, а обратный эффект на длину теломер соответствует действию на организм физической активности.

Эксперты считают, что важно понять, как факторы питания влияют на укорочение и удлинение теломер.

Результаты исследования говорят о сильном вредоносном воздействии сладких газированных напитков на организм человека.

Так же известно, что все газированные напитки (в том числе и их диетические версии) содержат фосфорную кислоту, которая дает им их острый аромат и увеличивает их срок годности.

Тем временем избыток фосфорной кислоты связан с заболеваниями почек, костной ткани, остеопорозом и даже потерей мышечной массы, из-за того, что он мешает поглощению кальция организмом.

3. Газированные напитки приводят к резистентности к инсулину

В состав привычных для нас сладких газированных напитков входит большое количество глюкозы и фруктозы.

Когда напиток попадает в организм человека, поджелудочная железа активизируется в связи с большим поступлением сахара, начинает вырабатывать инсулин в больших количествах, а данный процесс приводит к скачку уровня сахара в крови.

Если пить сладкие напитки регулярно, уровень инсулина будет постоянно повышаться, это приведет к резистентности к инсулину, нарушении уровня метаболизма, а это в свою очередь может вызвать множество заболеваний от диабета до рака. Кроме того, регулярное употребление газировки способствует формированию ожирения.

4. Газированная вода приводит к болезням сердца

Болезни сердца, также известны как сердечно-сосудистые заболевания или заболевания сердца и кровеносных сосудов. Эти болезни является убийцами номер один практически во всем мире.

Кажется любой из Вас желает жить дольше не заглядывая в аптеки, не так ли?..

Как пишет девятый канал, сладкие безалкогольные напитки, по словам исследователей, становятся бомбой замедленного действия, особенно для людей до 45 лет. Ведь именно в молодом возрасте человек гораздо больше подвержен риску заболевания диабетом или ожирением.

Основными причинами смертей, явившихся результатом потребления сладких напитков, являются, кроме диабета, сердечная недостаточность и рак…

Болезни сердца включают также сердечные приступы, сердечную недостаточность, инсульты и другие. Вы можете жить с этим в течение многих лет и даже пережить несколько инфарктов, но это в конечном итоге может привести к инвалидности или тяжелой старости.

5. Сладкие напитки повышают риск развития диабета

Как уже упоминалось выше, потребление газированных напитков может привести диабету.

По данным результатов исследования, из-за потребления различных газированных, энергетических или фруктовых напитков, а также подслащенного холодного чая за один только год от диабета умерли 133 тысячи человек, от сердечно-сосудистых заболеваний — 45 тысяч, от рака — 6,5 тысяч.

Доктор Дариуш Мозаффариан из Бостона высказался на тему этой невеселой статистики:

«Во многих странах мира очень много людей умирают в результате диабета, заработанного потреблением подслащенных напитков.

Каждый должен задуматься об этом и существенно уменьшить или вообще устранить такие напитки из рациона. В них нет никаких преимуществ для здоровья, а возможность снижения количества потребляемой сладкой жидкости уменьшит количество смертей на десятки тысяч ежегодно».

Далее следуют другие негативные последствия (вред газированных напитков) это болезнь Альцгеймера …

6. Сладкие напитки приводят к болезни Альцгеймера

В одной из наших статей, мы писали о вреде сахара для здоровья. А так как газированные напитки переполнены им, то действие их близко к действию сахара на наш организм.

Сладкие напитки могут увеличить риск развития болезни Альцгеймера! …

Ученые в Америке обнаружили, что мыши, получавшие эквивалент 5-ти банок сладких напитков в день, имеют худшие воспоминания и в два раза больше повреждений мозга, связанных с болезнью, чем у мышей без добавления сахара в своем рационе.

Это говорит о том, что газированные напитки могут быть связаны с болезнью Альцгеймера.

7. Газированные напитки приводят к тяжелым нарушениям мозга

Заменитель сахара аспартам (E-951) — компонент, входящий в состав некоторых продуктов и газированных напитков, возможно, наиболее спорный из всех веществ. Его изготовители и государственные органы утверждают, что он безопасен, но ряд учёных и некоторые факты подтверждают, что это не совсем так.

Что характерно: исследование в защиту или против аспартама, похоже, тесно увязано с тем, кто это исследование оплачивал.

Интересный факт в том, что 100 % исследований, финансированных промышленностью, пришли к выводу, что аспартам безопасен. В то время как 92 % независимо финансируемых исследований и отчётов определили, что аспартам является потенциальным источником вредных эффектов.

Как сообщает медиапроект «Великая Эпоха», в анализе, опубликованном европейским «Журналом диетического питания», южноафриканские учёные оценили потенциальное воздействие на мозг не только одного из компонентов аспартама — метанола, но и других элементов (фенилаланина и аспарагиновой кислоты).

Анализ длинный и подробный и подтверждается более 50 ссылками на научные работы.

В своём анализе воздействия фенилаланина авторы подробно описывают способность этого вещества нарушать химию мозга, включая его способность снижать уровень ключевых мозговых химических соединений, например, серотонина (что может неблагоприятно влиять на различные области, включая настроение, поведение, сон и аппетит).

Авторы обращают внимание, что фенилаланин также имеет способность нарушать метаболизм аминокислот, функции нервов и гормональный баланс в организме. Они утверждают, что аспартам способен разрушать нервные клетки, и что это может даже вызвать болезнь Альцгеймера.

Я не знаю как Вы, но этих плохих действий уже достаточно для нас, чтобы избегать газированных напитков, соков и энергетиков (кстати, мы уже писали о тех ужасах, к которым приводят энергетики)!

8. Карамельный краситель, содержащийся в некоторых напитках, приводит к раку

Если Вы поклонник кока-колы, пепси, или любого другого напитка, Вы должны это услышать.

Самые ужасающие и последние данные, опубликованные “Центром Науки в Интересах общества” в 2011 году утверждают, что краситель под названием “карамель”, использующийся в кока-коле и пепси, может спровоцировать рак.

Дело в том, что в данном красителе нет ничего натурального. От настоящей карамели в нём одно лишь название. Краситель “карамель” получается в результате химической реакции сахара с аммиаком и сульфатами под высоким давлением и температурой.

Американские учёные, занимавшиеся в лабораториях изучением этих реакций, установили, что все полученные при этом продукты приводят к раку лёгких и печени, раку щитовидной железы и лейкемии у лабораторных мышей и крыс.

Учёные утверждают, что химические вещества вызывающие рак у животных, представляют собой серьёзную угрозу развития рака у людей. Ученые стали бить тревогу и требовали даже сменить этикетку на ту, на которой говорится о том, что питье этих напитков приводит к раковым заболеваниям.

С тех пор Coca-Cola и Pepsi утверждают, что перешли на другие красители. Тем не менее, они все еще содержат опасные уровни химических веществ. Так что … Держись подальше от этих напитков!

9. Сахар в газированных напитках вызывает привыкание к нему же

Кстати, Вы любите своих детей?

А вспомните тогда сейчас, сколько газированных напитков Вы ставите на стол вместе с большим количеством других, не самых здоровых, сладостей.

Сахар вызывает высвобождение гормона в головном мозге, который заставляет нас чувствовать себя хорошо. Наверное, Вы знаете какого-нибудь сладкоежку, так? Знайте, что он практически наркоман …

Но как пишет журнал Woman, данные исследований по-настоящему пугают: ученые все чаще сравнивают любителей сахара с наркоманами, предостерегая — сладости не только дарят мимолетное удовольствие, но и вызывают привыкание, в конечном счете обращая Ваше здоровье в руины.

Это именно тоже самое, как привыкание к кокаину!

10. Газированные напитки уничтожат ваши зубы

Наверное, Вам уже известно, что ортофосфорная кислота, которая содержится в сладких газированных напитках, мешает усвоению кальция и может привести к остеопорозу — это кошмар для ваших зубов, а не только для костей.

Но меня недавно поразило еще одно открытие.

По данным сети клиник Москвы Startsmile, китайские ученые выяснили, что газированные напитки, даже не содержащие сахара, вызывают стоматологические заболевания. Все заверения, что диетическая газировка не портит эмаль, – всего лишь рекламный трюк.

Доктор Чу Чун-хун, заместитель профессора семейной стоматологии из Гонконгского университета, и его коллеги недавно провели исследование среди учащихся младших классов и обнаружили, что зубы большинства из них подвержены эрозии, а также другим серьезным стоматологическим заболеваниям.

Среди шестисот школьников в возрасте двенадцати лет почти у 75% были обнаружены зачатки эрозии. У каждого пятого ребенка нашли кариозные повреждения, половина из которых были не пролечены. Также для исследователей стало открытием то, что девочки больше подвержены кариесу, чем мальчики.

По словам специалистов, эрозия и кариес у школьников образовались из-за постоянного употребления продуктов с высоким содержанием кислоты. Родители детей подтвердили догадку ученых, сообщив, что примерно 20% детей довольно часто употребляют газировку и фруктовые соки.

Наверное это должно стать Вам и Вашим детям примером или уроком — пить газировку вредно!

11. Газированные напитки приводят к бесплодию

Наверное, это будет самой неприятной новостью для молодых людей, которые все еще, после стольких негативных фактов, не приняли все это всерьез. Многие из них мечтают о детках, но …

Оказывается, по данным медицинского портала, в некоторых газированных напитках содержится бисфенол А, считающийся канцерогеном. Он также связан с преждевременным половым созреванием и бесплодием. Просто ужасные новости …

Как отойти от этой вредной привычки?

Вот несколько советов…

Изменить свою привычку. Возможно Вы любитель прогуляться во время работы до ближайшего автомата с этими напитками или забегаловки, где их продают? Если это так, измените свой маршрут. Даже не смотрите на него, чтобы избежать искушения и минуйте свои регулярные точки покупки.

Замените свой любимый напиток. Попробуйте заменить газировку на другой напиток, который не содержит сахара или искусственных подсластителей. Например, попробуйте травяной чай (мята, мелиса и другие травы), воду с полезнейшим соком лайма (лимона) или стакан домашнего молока, чтобы утолить свою жажду.

Знайте свою цель. Назначьте день, когда вы не будете пить эти напитки. Поставьте себе цель: похудеть, набрать мышечную массу, излечиться от болезней и другие.

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