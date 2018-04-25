8-й двухдневный семинар гражданского общества Европейский Союз (ЕС) - Таджикистан на тему "Практическое применение принципов гендерного равенства в Таджикистане" начался сегодня в Душанбе.

Более 70 представителей гражданского общества и правительства Таджикистана, а также эксперты по гендерным вопросам из ЕС и Центральной Азии собрались на семинаре для изучения текущих проблем и вызовов, с которыми сталкиваются женщины и молодые девушки в Таджикистане.

На этом двухдневном семинаре будут рассмотрены многие актуальные вопросы: от трудностей, с которыми сталкиваются женщины при доступе к достойной работе, экономических возможностей до борьбы и предотвращения гендерного насилия, а также политические и социальные права женщин и другие вопросы.

Основная цель данного семинара - активизация деятельности неправительственных организаций (НПО) Таджикистана, ежедневно работающих над гендерной проблематикой, обмен информацией и налаживание между ними контактов, а также содействие их диалогу с должностными лицами правительства.

Глава представительства ЕС в РТ Хидает Бишчевич подчеркнул исключительную роль НПО в решении многих вопросов, в частности тех, которые связаны с продвижением гендерного равенства.

"Гражданское общество - хороший и надежный партнер государства в решении такого жизненно важного вопроса как права женщин, который непосредственно затрагивает все таджикское общество. Гендерное равенство лежит в основе европейских ценностей, и Европейский Союз постоянно уделяет этому вопросу пристальное внимание. В этой связи, Европейский Союз горячо приветствует все предпринятые Таджикистаном меры по усилению защиты прав женщин и расширению их возможностей. Уверен, что этот семинар гражданского общества предоставит новую возможность для плодотворного обсуждения гендерной проблематики между представителями гражданского общества и должностными лицами Правительства Таджикистана", - отметил Бишчевич.

Семинар гражданского общества является частью Диалога по правам человека, ежегодно проводимого между Европейским Союзом и правительством Таджикистана для обсуждения широкого спектра вопросов в области прав человека.

Одна из основных целей семинара - это разработка гражданским обществом общих рекомендаций, которые затем изучаются Европейским Союзом и представляются правительству РТ.

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