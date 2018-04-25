Отличные результаты показали школьники из Таджикистана на 7-й Международной олимпиаде юных изобретателей - “Malaysian International Young Inventors Olympiad ” (MIYIO 2018), завершившейся в городе Кедах Малайзии в конце прошлой недели. Юные таджикские изобретатели в общей сложности завоевали 13 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых медалей.

В состав команды Таджикистана вошли учащиеся Президентского лицея-интерната для одаренных детей РТ (руководитель Собиров Хушанг – преподаватель химии), Международной президентской школы города Душанбе, лицея для одаренных детей города Худжанда (руководитель Ахмаджон Фахридинов), частной школы имени Абдурахмона Джоми города Душанбе (руководители Илхом Ҳотами и Мирзоев Улугбек), лицеев для одаренных детей города Душанбе и города Турсунзаде.

По 4 золотых медалей завоевали учащиеся Президентского лицея-интерната для одаренных детей РТ и частной школы имени Абдурахмона Джоми города Душанбе, три золотые медали завоевали учащиеся лицея для одаренных детей города Худжанда и два золота получили школьники Международной президентской школы. Учащиеся Президентского лицея-интерната для одаренных детей РТ также стали обладателями специального приза жюри олимпиады.

Победителей и участников Международной олимпиады юных изобретателей перед их отъездом на родину принял Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Таджикистан в Малайзии Музаффар Мухаммади.

Дипломат, поздравив юных изобретателей, отметил, что "благодаря созидательной политике президента страны, из года в год улучшается качество обучения и образования, чему свидетельством являются результаты таджикских школьников на международной олимпиаде".

- Читайте больше книг, постоянно будьте в курсе мировых научных и технических новостей, изучайте иностранные языки и осваивайте современные информационные технологии, и вы будете всегда успешны, - порекомендовал посол юным изобретателям.

Организатором традиционной Международной олимпиады юных изобретателей является Министерство образования Малайзии. В этом году на олимпиаде приняли участие более 200 юных изобретателей из 15 стран мира.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus