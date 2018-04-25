Ребята из школы-интерната Рушанского района ГБАО будут представлять Таджикистан в финальных играх соревнований «Будущее зависит от тебя».

Футбольный турнир, организуемый в нашей республике компанией «МегаФон Таджикистан» уже восемь лет подряд, традиционно завершается встречами сильнейших детских команд в российском городе Сочи. Финалисты разыграют главный приз – поездку в Лондон, в гости к клубу «Арсенал».

Футбольный турнир «Будущее зависит от тебя» компания «МегаФон Таджикистан» организует при поддержке Федерации футбола Таджикистана и Комитета по делам молодежи, спорта и туризма при Правительстве РТ. В этом году республиканский этап завершился победой команды «Памир», обыгравшей со счетом 3:1 своих товарищей из «Рушана», также представлявшей ГБАО в старшей возрастной группе.

Теперь «Памир» готовится к встрече на международном уровне: в Сочи традиционно собираются сильнейшие футболисты из детских домов России и других стран-участниц.

«В 2011 году таджикские ребята уже выигрывали турнир и ездили в Лондон, один из них восходящая звезда таджикского футбола Парвиз Алиев третий год играет в «Худжанде», сильнейшей команде Высшей лиги. От всей души желаю нашим футболистам повторить тот успех! Таджикистан практически каждый год показывает отличную игру, входя в тройку призеров чемпионата, так что шансы у «Памира» высокие. Осталось только добавить к отличной технике веру в себя – и побеждать!» – говорит Исполнительный директор компании «МегаФон Таджикистан» Анатолий ИЗЮМНИКОВ.