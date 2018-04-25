Военным Узбекистана увеличили сроки пребывания на службе, тем самым повысив пенсионный возраст, сообщают СМИ Узбекистана.

Новые поправки в законы «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» и «О службе в резерве вооруженных сил Узбекистана», как сообщается, вступят в силу 19 октября.



Согласно документам, для младших офицеров (лейтенант, старший лейтенант, капитан, капитан-лейтенант) предельный возраст службы увеличен на два года — с 43 до 45 лет.



Для всех старших офицеров (майор, подполковник, полковник, капитаны 3, 2 и 1 рангов) пенсионный возраст составит 50 лет. Ранее майоры, подполковники и капитаны 3-го и 2-го рангов уходили на пенсию в возрасте 45 лет. Максимальный возраст генеральского состава остался прежним – до 60 лет.

Кстати, Узбекистан занял 39 место в рейтинге лучших армий мира по версии Global Firepower.

Армия Узбекистана по мощности вооруженных сил, стала самой боеспособной в Центральной Азии. Среди стран Центральной Азии: Казахстан занимает 50 место, Туркменистан – 80, Кыргызстан – 91 и Таджикистан – 96.



В рейтинг попали 136 стран мира. На первом месте рейтинга расположилась армия США, на втором — России. Третье место занимает Китай.



В прошлом году Узбекистан занимал 48-ое месте. Среди стран СНГ Узбекистан занимает третье место, уступив России (2-е место) и Украине (29-е место).

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