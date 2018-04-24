Таджикистанцев в ближайшие два дня ожидает дождливая погода. Температура воздуха понизится в среднем на 10 градусов.

По данным синоптиков, с 25 по 26 апреля в республике ожидается резкое ухудшение погоды, пройдут дожди (ночью выше 2500 м снег), местами сильные, гроза, в отдельных районах Хатлонской области и районов республиканского подчинения (РРП) возможен град.

Ожидается понижение дневной температуры на 8-100С. Уже сегодня ожидается усиление западного ветра до 17-22 м/с., а в Хатлоне - с пыльной бурей и мглой.

В Душанбе сегодня перемнная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 10-12 и днем до 29 градусов тепла.

Завтра, 25 апреля, в столице будет сильный дождь с грозами, возможен град. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 16-18 тепла.

26 апреля будет переменная облачность, без существенных осадков. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 23-25 тепла.

В пятницу, 27 апреля, погода в столице улучшится, сохранится переменная облачность, но осадков не будет. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 25-27 тепла.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus