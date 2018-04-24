Ухода премьер-министра Сержа Саргсяна в отставку требовали на протяжении последних дней участники многотысячных манифестаций в Ереване, отмечает CA-NEWS.

Ранее премьер-министр страны Серж Саргсян объявил о своем уходе в отставку на фоне массовых протестов против своего назначения.

В своем заявлении он указал, что в последний раз обращается к гражданам как глава правительства. «Улица против моего назначения. И я выполняю ваше требование», - сказал премьер.



Первый вице-премьер Армении Карен Карапетян стал исполняющим обязанности премьера.



Отставка Саргсяна была встречена с воодушевлением тысячами демонстрантов, с 13 апреля проводивших акции протеста в Ереване и других городах Армении.

с сайта ca-news.org 1 /6

С 13 апреля в Армении проводились массовые акции протеста, демонстранты выступали против назначения экс-президента Саргсяна на пост премьер-министра. 17 апреля, в день его назначения главой правительства, лидер протестного движения Никол Пашинян объявил о начале мирной, «бархатной» революции, напоминает Медуза.

Саргсян занимал пост президента Армении с 2008 по 2018 год. Под его руководством в Армении была проведена конституционная реформа, расширившая полномочия премьер-министра и оставившая за президентом лишь церемониальные функции.



Отставка Саргсяна с поста премьера, однако, еще не означает приход оппозиции к власти: у блока «Елк» нет в парламенте сил, достаточных для того, чтобы избрать своего премьер-министра.



В соответствии с Конституцией после отставки премьера президент страны Армен Саркисян принял отставку правительства. Теперь в семидневный срок фракции Национального собрания имеют право выдвигать своих кандидатов на пост премьера; парламент изберет его большинством голосов, пояснил РБК пресс-секретарь подавшего в отставку премьер-министра Ованнес Никогосян.

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