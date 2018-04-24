Узбекистан вошёл в список стран, законы которых не защищают лиц женского пола от насилия. Об этом сообщается в ежегодном отчете Всемирного банка Women, Business and the Law 2018, пишет CA-NEWS.



Всего в докладе отмечены более 20 стран, набравших ноль баллов в области законодательства в сфере защиты прав женщин. Наряду с Узбекистаном, самыми незащищёнными от насилия признаны женщины России, Либерии, Габона, Йемена, ОАЭ и Ирана. Более 35 процентов государств с нулевым рейтингом оказались в Северной Африке и Средней Азии, 19 процентов — в Черной Африке.



В отчете подчеркивается, что основа безопасности лиц женского пола в стране — это решение вопроса о семейных побоях. Примечательно, что в 36 из 189 проанализированных стран эта сфера никак не регулируется. 29 из этих государств расположены в Центральной Азии и Африке. Оставшиеся семь — это Армения, Гаити, Узбекистан, Микронезия, Афганистан, Мьянма и Россия.

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