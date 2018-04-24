Министр обороны Таджикистана, генерал-полковник Шерали Мирзо отбыл в Пекин для участия в совещании глав военных ведомств стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Руководители оборонных ведомств Таджикистана, России, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана и Узбекистана сегодня, 24 апреля, обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности.

Будут обсуждены совместные меры по консолидации усилий для адекватного реагирования на новые вызовы и угрозы в зоне ответственности ШОС, сообщил начальник пресс-центра оборонного ведомства Таджикистана полковник Фаридун Махмадлизода.

В ходе совещания будут также подведены итоги военного сотрудничества за прошедший год и рассмотрены перспективные направления дальнейшего взаимодействия в оборонной сфере в рамках организации.

Помимо этого, планируется, что участники заседания откроют 5-й международный военно-музыкальный фестиваль государств — членов ШОС «Труба мира».

Напомним, что заседание Совета глав государств-членов ШОC состоится в КНР в июне 2018 года.

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