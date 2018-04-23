Французский еженедельник France Football опубликовал традиционный ежегодный рейтинг доходов футболистов. Возглавил классификацию Лионель Месси, сообщает РБК.

Аргентинец стал первым футболистом в истории, чей доход превысил €100 млн. По итогам сезона он получил €126 млн. Рейтинг учитывал зарплату, премиальные и доходы от рекламы.



На втором месте идет Криштиану Роналду, форвард «Реала». Португалец заработает в общей сложности €94 млн в этом сезоне.



Третье место в рейтинге занял Неймар, нападающий «Пари Сен-Жермен». В этом сезоне он получит €94 млн.



Среди тренеров самый высокий доход получит наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. За сезон он получит €26 млн.



На втором месте идет тренер сборной Китая итальянец Марчелло Липпи. К концу сезона он получит €23 млн.



В четверку вошли также Диего Симеоне («Атлетико», €23 млн) и Зинедин Зидан («Реал», €21 млн).



Также France Football опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Франции. Возглавил его Неймар, чья зарплата составила €50 млн. Полностью рейтинг будет опубликован во вторник, 24 апреля.

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