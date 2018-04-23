АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 24 апреля 2018 ГОДА

- В Душанбе в конференц-зале «Душанбе – Плаза» состоится Конференция на тему «Актуальные проблемы и перспективы сотрудничества по защите прав на здоровье семьи и пациентов».

- В Ташкенте пройдет 12-й международный шахматный турнир, посвященный памяти Георгия Агзамова – первого гроссмейстера Узбекистана. В нем принимают участие 10 шахматистов из Таджикистана – братья Мухаммад и Мустафоходжа Хусенходжаевы, Мухаммадамин Сабрина Аброровы, Тимур Исмаилов, Аминджон Кабилов, Мирзо Сатторов и Мухаммад Юнусов.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 24 апреля

Международный день солидарности молодежи.

1973 – При Таджикской государственной филармонии создан камерный оркестр

1992 – Установлены дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Украиной.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 24 апреля

1923 – Родилась Заслуженная артистка Таджикистана Икбол Табарова.

1928 – Родился Народный гафиз Таджикистана Шумкор Одинабеков.

1950 – Родился Юсуф Ахмедов, экс-депутат парламента.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 апреля 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, в отдельных районах усиление до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 13-18 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с, местами мгла. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 28-33 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 22-27 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 1-6 тепла, днем 17-22 тепла, по ВГБАО ночью 2-7 мороза, днем 5-10 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 27-32 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 19-21 тепла.