На 21% вырос объем денежных переводов из России в страны Европы и Центральной Азии, говорится в докладе Всемирного банка, распространенном в понедельник, 23 апреля.

Объем денежных переводов в страны Европы и Центральной Азии вырос в 2017 году на 21% - до $48



«Объем денежных переводов в страны Европы и Центральной Азии стремительно вырос после трехлетнего спада. Главными причинами увеличения стали более высокие темпы роста и перспектив трудоустройства в еврозоне, России и Казахстане; укрепление курса евро и рубля по отношению к доллару; и низкая база сравнения после почти 22%-го снижения в 2015 году», - говорится в документе.



По оценкам специалистов, в нынешнем году данный показатель вырастет на 6% до $51 млрд в связи со стабилизацией экономического роста в регионе.

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