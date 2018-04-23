Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку. Решение было официально обнародовано 23 апреля, сообщает Sputnik.Армения.

Отставка главы правительства произошла на фоне многодневных массовых акций протеста в столице Армении и других городах страны.

Сегодня в Ереване возобновились шествия протестующих против избрания премьер-министром Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна.

Военные присоединились к митингующим в Ереване.

Акция протеста в Ереване, 23 апреля 2018 года 1 /3

Как пишет Газета.ру, оппозиционные шествия и демонстрации прошли в понедельник во всех крупных городах Армении. Как сообщают местные СМИ, протестующие перекрывают автомагистрали, объявляют забастовки, скандируют антиправительственные лозунги.

Заявивший об отставке с поста премьер-министра Армении Серж Саргсян признал свою неправоту. Об этом говорится в обращении, опубликованном News.am.

В своем обращении Саргсян, занявший пост премьера на прошлой неделе, а до этого дважды избиравшийся президентом, признал правоту оппозиции во главе с депутатом Николом Пашиняном, который выступал против его назначения главой правительства.

«Дорогие соотечественники, я обращаюсь ко всем гражданам Республики Армения ... Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации, у ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я покидаю пост премьер-министра страны», — говорится в обращении Саргсяна.

Саргсян был избран главой правительства 17 апреля. До этого он на протяжении 10 лет занимал пост президента. В соответствии с новой конституцией страны, вступившей в силу 9 апреля, глава правительства сосредотачивает в руках реальную власть в стране.

Новым президентом Армении по результатам закрытого и тайного голосования в армянском парламенте 2 апреля стал экс-посол республики в Великобритании Армен Саркисян. Председатель временной счетной комиссии Гагик Меликян заявил, что в голосовании приняли участие 101 из 105 парламентариев.

В поддержку кандидатуры Саркисяна выступили 90 депутатов, против проголосовали 10 человек, еще один бюллетень для голосования был признан недействительным.

Газета.ру отмечает, что Саркисян был единственным кандидатом на должность президента. Его кандидатура была предложена предшествовавшим ему президентом — Сержем Саргсяном.

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