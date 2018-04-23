Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев в свой первый рабочий день приехал в Дом Правительства очень рано, в 7.30, при этом его не сопровождал кортеж, сообщает Informburo.kz со ссылкой на 24.kg. Как отметили в аппарате премьер-министра, Абылгазиев поручил председателю ГКНБ Идрису Кадыркулову снять лишнюю охрану и сотрудников сопровождения.

В аппарате главы правительства сообщили, что на пути следования автомобиля Мухаммедкалыя Абылгазиева не будут перекрывать дороги. Сделать это распорядился сам премьер.



Сооронбай Жээнбеков, вступив в должность президента, также отказался перекрывать дороги и приезжает на работу рано – не позднее 8.30.



19 апреля депутаты Жогорку Кенеша выразили вотум недоверия премьеру Сапару Исакову. "За" проголосовал 101 депутат. Жээнбеков примерно три часа спустя подписал указ об отставке правительства.

Коалиция большинства, в которую входят СДПК, "Республика - Ата Журт", "Кыргызстан", "Бир Бол", выдвинула на должность премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.