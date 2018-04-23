С середины февраля в Таджикистане начало действовать постановление правительства о запрете ввоза в страну автотранспорта, выпущенного до 2005 года. Более тысячи автомобилей, которые «опоздали» на пару недель до дня запрета, все еще стоят на таможне в Согде. Предприниматели терпят убытки, но надеются на лучший исход.

Подробности - в материале «АП».

Власти уже подвергались критике за то, что оповестили граждан о запрете ввоза в страну автотранспорта, выпущенного до 2005 года, всего за неделю до начала действия самого запрета. Возмущенных комментариев тогда было немало, понятное дело, ведь за неделю доставить в республику уже купленную машину невозможно.

Как следствие, на таможенных постах в Душанбе, Турсунзаде и Бустоне (Чкаловск) скопились сотни машин. В Бустоне они стоят до сих пор. Мы съездили туда.

Бизнес попал на деньги

Склад-стоянка временного хранения таможенного поста по оформлению подакцизных товаров в городе Бустон.

В надежде забрать свои автомобили здесь ежедневно собираются предприниматели.

Абдусаттор - житель Худжанда, на стоянке стоят десять его автомобилей, и за каждую вот уже два месяца он в сутки платит 10 сомони.

- Стоянка десяти машин в день обходится в сто сомони. За два месяца я уже выложил шесть тысяч сомони, – говорит Абдусаттор. - Я слышал, что некоторые, чтобы рассчитаться с долгами, вынуждены продавать свои дома. Некоторые клиенты уже заранее выплатили стоимость машины и теперь требуют вернуть им деньги. О введении запрета на ввоз автомашин я услышал из информации СМИ только 1 февраля, а в это время наши машины были уже в пути. Я отгрузил их 25 января.

Предприниматель Абдуахад, житель города Бустон, указывает, что начал свой автобизнес с банковского кредита.

- Поначалу это было несколько легковушек. Когда был спрос, завозил и более десятка. Сейчас на стоянке у меня восемь автомашин простаивают уже два месяца. Я в безвыходном положении, не знаю, как буду рассчитываться с банком. Некоторые клиенты заранее внесли залог, который я уже вложил в покупку, а они каждый день у моих ворот требуют возврата денег. Надеюсь, вопрос все-таки найдет свое решение, - говорит Абдуахад.

- Последний вагон прибыл в Чкаловск четыре дня назад. Я загрузил его, уже зная о запрете, но понадеялся, что получится провезти. Кроме нас, таджиков, эти машины там, в Литве, больше никто не берет. Мне очень дешево попались 10 Mercedes-Benz C-класса, по $1 тыс. Вот не знаю, стоило ли рисковать, - говорит Хуршед, предприниматель из Гулистона.

В общем, на терминалах и складах-стоянках временного хранения согдийской таможни скопилось более 1300 автомашин.

По данным Минтранса, в 2017 году общее количество автотранспортных средств составляло 436 444 единицы, из них около 400 тысяч автомобилей являются легковым автотранспортом частного сектора.

Таможня добро не даст

В Региональном управлении таможенной службы по Согдийской области с нами согласились говорить анонимно.

- Мы сочувствуем предпринимателям, но объясняем, что решение вопроса не в нашей компетенции, то есть это не вопрос таможни. Объясняем, что решение принималось на уровне правительства страны, говорим: пишите и обращайтесь в хукумат, в Министерство экономики, в вышестоящие инстанции. Мы, в свою очередь, уже проинформировали свое руководство в столице. Возможно, можно было бы дать более большой промежуток времени, так как часть ввезенных машин уже была в пути, - отмечают в таможне.

За комментариями мы обратились в Таможенную службу. В письменном ответе за подписью первого зама Азима Турсунзода указывается, что постановление правительства может быть отменено только после принятия соответствующего нормативно-правового акта. Опять же правительством страны.

Но принимать такой никто, ясное дело, не собирается. По крайней мере пока.

Можно вывезти. Но куда?

Так что же будет с машинами? Источник в Таможенном управлении Согда отметил, что если вопрос не будет решен до истечения максимального срока хранения (2 месяца), который, к слову, уже закончился, то от владельцев потребуют вывезти автомашины за пределы Таджикистана.

Впрочем, по словам источника, Таможенная служба вправе увеличить срок складирования, за это время предприниматели могут определиться, что делать с автомобилями, куда их вывозить – в Кыргызстан, Афганистан, Узбекистан или, может, Казахстан.

- Это собственность предпринимателей, они вольны делать с ней что угодно, машины у них никто изымать не будет. Но эта собственность незаконно находится на территории страны. Поэтому ее нужно вывезти.

Наряду с запретом на ввоз в страну старого автотранспорта предоставляются налоговые преференции для поставщиков новых автомашин. Импорт и последующая доставка автотранспортных средств, произведенных не более года назад, освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость на 50%.

Дайте еще время!

Между тем экономисты считают, что введение запрета на ввоз старых авто - слишком жесткая мера, которая может пошатнуть авторынок. Экономический обозреватель Нур Сафаров говорит, что если подходить к вопросу с точки зрения отношений государства и бизнеса, то было бы справедливым дать разумные сроки на введение запрета на ввоз автомобилей старше 2005 года и не создавать ситуацию для банкротства бизнесменов.

- Если исходить из экологической ситуации в стране, то, конечно же, рано или поздно необходимо вводить такие меры по запрету, и это должны быть комплексные меры. Возможно, стоит ввести более высокий налог на автомобили старше 2005 года, с тем чтобы стимулировать население покупать новые авто и стимулировать банковский сектор вводить новые кредитные продукты для покупки машин.

Другой экономист, Сафар Соипов, указывает, что в Кыргызстане сложилась аналогичная ситуация. Туда тоже ввозят «мусор». А вот в Казахстане сейчас вообще таких машин нет, а те, что ввезли ранее, рано или поздно пойдут в утиль.

- Но временные рамки на выполнение этого решения нужно было расширить. Если этого не сделали, то сейчас можно хотя бы последней партии машин разрешить ввоз. Здесь автомобилей только на растаможку на 12-13 млн сомони. Для государства это хорошие деньги. Плюс еще налоги с продаж, - отмечает Соипов.

По словам предпринимателей, чьи машины скопились на складе, они платят по 10 сомони за день стоянки. Только в Согде таких машин 1300, соответственно, их владельцы за двухмесячный простой уже выплатили в бюджет 780 тысяч сомони.

Предприниматели имеют право на возмещение ущерба

Экономист Амриддин Алиев говорит, что постановление правительство было принято по предложению экологов, так как машины - основные загрязнители экологии.

- Но остается непонятным, почему при этом призывы экологов, говорящих о пагубном влиянии производства цемента, кирпичных заводов и ТЭЦ, которые работают на угле и в сотни раз сильнее портят экологию страны, остаются неуслышанными? Весь мир отказывается от угля – Таджикистан, наоборот, все старые угольные технологии разрешает Китаю завозить в страну.

Поэтому, делает вывод экономист, «можно предположить, что эти ограничения были введены, чтобы удержать внешний отток валюты и в будущем, возможно, монополизировать рынок завоза новых автомобилей.

Также эксперт считает, что постановление было принято с нарушением норм Закона «О нормативных правовых актах».

- До принятия этого постановления нужно было провести анализ регулятивного воздействия на окружающую среду. А проводился ли такой анализ? Если бы он был проведен, если бы люди и предприниматели были оповещены заранее, наверное, таких ситуаций, какая сейчас сложилась на таможне, не было бы.

Согласно нормам Закона «О нормативных правовых актах» инициативы органов государственной власти по разработке проектов нормативных правовых актов, имеющих потенциальное воздействие на предпринимательскую деятельность, в обязательном порядке вносятся в Реестр планов по разработке проектов нормативных правовых актов. Разработчик нормативного правого акта на протяжении не менее 30 календарных дней с момента размещения уведомления о разработке проекта проводит публичные консультации. Кроме этого разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в установленный срок в связи с проведением публичного обсуждения проекта нормативного правового акта и анализа регуляторного воздействия.

Амриддин Алиев уверен, что нормы этого закона были нарушены, а потому он уверен, что предприниматели, согласно действующему законодательству, вправе обратиться в правительство с требованием отмены данного нормативного акта, возмещения ущерба и восстановления прав.

МЕЖДУ ТЕМ, цены растут как на дрожжах

Корреспондент «АП» побывал на самом крупном авторынке Согда – Кайраккумском. Предлагаемых подержанных «железных коней» много, но цены, как оказалось, выросли, и намного.

Цены на автомобили старше 2000 года выросли в среднем на 1,5 тысячи сомони ($170), а на более новые автомобили намного больше.

- Раньше подержанный Opel или Mercedes-Benz можно было купить в пределах 25–35 тыс. сомони ($2825–3390), в зависимости от состояния. Сейчас цены выросли минимум на 1,5 тыс. сомони. Продавцы указывают, что старые машины запретили и предприниматели не могут забрать их со стоянки на таможенном посту в Чкаловске, - говорит житель Худжанда Салимбой.

На рынке цены на автомобили выпуска 2000–2005 годов колеблются от 45 тыс. до 60 тыс. сомони (от $5 тыс. до $6,8 тыс.). А цены на машины «моложе» 2005 года начинаются от 60 тысяч сомони.

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