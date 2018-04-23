Мэр Душанбе Рустам Эмомали в День города, 21 апреля, вручил стипендии 172 школьникам и студентам средних профессиональных учреждений города Душанбе. Все они получили за 2017-2018 учебный год по 250 сомони ежемесячной стипендии. В целом – по 2 тысячи 250 сомони, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

На вручении стипендий в «Душанбе Плаза» Рустами Эмомали поздравил учащихся, и вручил им средства.

Мэр также наградил лучших из лучших в сфере образования в городе по версии столичной мэрии.

Так, «Директором года» была признана глава общеобразовательной школы №10 столичного района Исмоили Сомони Максуда Суродова.

Пресс-служба столичной мэрии

Победителем в номинации «Учитель года» признана учительница истории гимназии № 74 района Фирдавси Дилбар Шоева.

«Лучшим классом года» стал 9 класс лицея №55 района Шохмансур и классный руководитель этого класса Зухурбек Бегматов.

Лучшими «Родителями года» были названы Бахром Шарифзода и Мохлико Наимова (их дети – учащиеся лицея №55).

«Лучшим воспитателем» определена педагог детского сада №17 район Фирдавси Зарина Муродова.

Все победителям мэрия вручила ценные подарки.

Напомним, стипендии школьникам были учреждены в рамках Года молодежи в прошлом, 2017 году, для поддержки и поощрения отличившихся в учебе и создания условий для активного участия подрастающего поколения в общественных делах.

Кандидатам для участия в конкурсе необходимо иметь отличные оценки, примерное поведение и вести активную общественную деятельность в школьных организациях и Союзе молодежи Таджикистана.

Сам конкурс был проведен по учебным предметам в виде тестирования в Центре компьютерных технологий города Душанбе под видеонаблюдением.

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