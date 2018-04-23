Узбекистан построит медицинский комплекс на юге Таджикистана, который после возведения на безвозмездной основе будет передан в собственность таджикской стороне. Объект будет рассчитан на 200 койко-мест.

Постановлением правительства Таджикистана поручается одобрить Соглашение о строительстве медицинского комплекса в Хатлонской области Таджикистана.

«Председателю Комитета по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан подписать указанное Соглашение от имени правительства Республики Таджикистан и при необходимости вносить в его текст изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера», - говорится в принятом правительством документе.

В проекте Соглашения говорится, что медицинский комплекс в Хатлоне будет построен за счет средств узбекской стороны и безвозмездно будет передан таджикской стороне в собственность.

Для реализации пунктов документа таджикская сторона выделяет земельный участок, пригодный для строительства объекта.

Кроме прочего, Таджикистан обязуется «по запросу узбекской стороны оказывать содействие в период строительства Объекта, в том числе по вопросам привлечения для выполнения работ и оказания услуг организаций и граждан Республики Таджикистан».

Между тем, согласно другому Соглашению в ответ Таджикистан построит в Ферганской долине Узбекистана дошкольное образовательное учреждение, которое впоследствии будет передано в собственность узбекской стороне.

Проект соответствующего соглашения поручается одобрить постановлением правительства РТ.

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