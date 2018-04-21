Спортсмен из Эфиопии Тефера Гоза и Дарья Маслова из Кыргызстана стали победителями международного полумарафона, прошедшего сегодня в День города. Таджикских легкоатлетов в списке призеров нет.

Участники девятого полумарафона пробежали 21 км 97.5 метров от парка "Наврузгох" через пост Чорбог в северной части столицы и до площади Дусти у памятника Исмоили Сомони.

Первым к финишной черте среди мужчин пришел эфиопский спортсмен Тефера Гоза, справившись с дистанцией за 1 час 9 минут 3 секунды. Дарья Маслова с результатом 1 час 13 минут 38 секунд стала первой среди женщин.

Второе место среди мужчин у спортсмена из Кении Маана Ретера Курушбу из Кении (1:05,05), третье место у Фенте Гирша также из Эфиопии (1:05,39).

Адилет Киштанбеков из Кыргызстана с результатом 1:07,05 стал четвертым, его земляк Илья Тапкин (1:07,15) оказался пятым. Шестерку замкнул Андрей Петров из Узбекистана (1:08,27).

Из женщин второй финишировала узбекистанка Мария Хмельницкая (1:16,05), третьей пришла тоже спортсменка из Узбекистана Ситора Хамидова (1:14,19).

Четвертое место заняла спортсменка из Украины Александра Шафар (1:17,53), пятое место досталось кыргызстанке Марии Коробицкой (1:18,54) и шестой к финишу пришла кенийка Мурунги Бетти Касамби (1:20,55).

Спортсмены-победители, занявшие с 1 по 6 призовые места, получили премии от 31 тыс. 150 сомони до 13 тыс. 350 сомони соответственно.

Напомним, что первый душанбинский полумарафон, на дистанцию 21 км 97.5 метров, был проведён в апреле 2010 года с участием спортсменов из 14 государств.

В прошлом VIII-полумарафоне среди мужчин победителем стал эфиоп Тилахун Гирма с результатом 1:4,58, а среди женщин победителем стала кыргызстанка Виктория Полудня с результатом 1:13,19.

Победителями душанбинского полумарафона среди мужчин третий год подряд становятся восточноафриканские легкоатлеты: кениец Либога Вилсон (2016) и эфиопские стайеры Тилахун Гирма (2017) и Тефера Гоза (2018). А среди женщин спортсменки из Кыргызстана Дарья Маслова (2016, 2018гг.) и Виктория Полудня (2017г.).

Таджикским легкоатлетам за девятилетнюю историю полумарафона всего три раза удавалось занимать четвертые места: среди мужчин Хасан Гаффоров (2013 и 2016гг.) и среди женщин Надима Мирзоева (2010г.).

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