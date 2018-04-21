Россия предложила Таджикистану стать страной-наблюдателем при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил журналистам первый вице-премьер Игорь Шувалов по итогам российско-таджикской межправкомиссии, которая прошла в Москве 20 апреля.

"В том числе мы предложили на фоне двусторонней повестки Республике Таджикистан серьезно посмотреть на статус страны-наблюдателя при ЕАЭС", - сказал он, передает Интерфакс.

Этот статус, по словам И.Шувалова, не влечет за собой членство, не дает каких-либо намеков на то, что страна станет членом.

"Этот статус не несет никакого политического аспекта, это исключительно вопросы, которые способствуют товарообороту и взаимному проникновению экономик", - сказал он.

"Мы просим таджикскую сторону к этому внимательно отнестись, поскольку вопросы фитосанитарного контроля, ветеринарного контроля, технического регулирования, стандартов - это все то, что безусловно ведет потом к более свободному перемещению товаров. И для нас это площадка уже ЕАЭС", - отметил первый вице-премьер РФ.

"Мы заинтересованы в том, чтобы страны СНГ, которые с нами развивают повестку внутри СНГ, в том числе, и точно понимали, что мы делаем с партнерами по ЕАЭС", - заключил И.Шувалов.

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