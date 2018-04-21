Северная Корея провозгласила новый стратегический курс, отказываясь от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, чтобы сосредоточиться исключительно на развитии экономики страны, согласно решениям состоявшегося в пятницу в Пхеньяне пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

Материалы пленума переданы в субботу по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), передает РИА "Новости".

По его данным, выступивший на пленуме председатель ТПК и Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил, что "новый стратегический курс, концентрирующий все силы на экономическом строительстве, представляет собой самую научную и революционную линию" партии.

При этом КНДР собирается сохранить имеющийся у нее ядерный потенциал, но откажется от дальнейших испытаний ядерного оружия и баллистических ракет, которые стали поводом для принятия против Пхеньяна санкций СБ ООН. Эти санкции не дают Северной Корее развивать внешнеэкономическую деятельность.

"В условиях, когда мы завершили постановку на вооружение ядерных средств, теперь у нас исчезла необходимость в ядерных испытаниях и испытаниях баллистических ракет среднего и дальнего радиуса действия, а следовательно, полигон для ядерных испытаний исчерпал свою миссию", — приводит ЦТАК слова Ким Чен Ына.

Руководитель КНДР, как отмечает агентство, "осветил миролюбивую позицию нашей партии, направленную на то, чтобы внести активный вклад в построение мира, свободного от ядерного оружия, в соответствии с общими идеалами и чаяниями человечества". Но в основе всего этого — "рост до необходимого уровня военной мощи КНДР и обеспечение надежной безопасности" северокорейского государства и его народа.

Согласно постановлениям пленума, с 21 апреля Пхеньян прекращает все ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет. Для этого будет закрыт ядерный полигон на севере страны. Тем самым, отмечается далее, КНДР присоединяется к международным усилиям по всеобъемлющему прекращению ядерных испытаний, которое она признает важной частью глобального ядерного разоружения.

"Все силы будут сосредоточены на борьбе за становление мощной социалистической экономики, за кардинальное повышение уровня жизни народа путем мобилизации людских и материальных ресурсов страны", — постановил пленум ЦК ТПК. Согласно его решениям, чтобы создать для этого благоприятную международную обстановку и сохранить мир и безопасность на Корейском полуострове, а также на планете в целом, КНДР будет "активизировать тесные контакты и диалог с соседними государствами и международным сообществом".

Новый курс КНДР был принят партией в преддверии намеченного на 27 апреля саммита с Южной Кореей, а также планируемой после этого встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.