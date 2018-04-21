Депутат Жогорку Кенеша (парламента) от фракции «Бир Бол» Акылбек Жапаров обратил внимание нового состава правительства Киргизии на проблему с внешним долгом, сделав акцент на долге Китаю, сообщает Kaktus.media.

По данным министерства финансов Кыргызстана, на 28 февраля 2018 года общий объем госдолга Кыргызстана составляет $4402,67 млн (почти 300 млрд сомов), из них Китаю - $1711 млн. Крупнейший внешний кредитор - китайский государственный Экспортно-импортный банк (Эксимбанк), долг перед которым ежедневно растет на $470 тысяч.

«Долг перед Китаем - самый опасный, потому что он составляет 44% от общего объема долга, Китай не простит нам его и продлит нам время выплаты. В 2010 году доля долга перед Китаем была всего 2%. Мы никогда не сможем попросить у них льгот. Жириновский предложил Кыргызстану в счет долга сдать Иссык-Куль в аренду. Таджикистан за долги передал золотой рудник. Если Китай потребует того же самого, то в дальнейшем мы можем потерять суверенитет», - сказал Жапаров. Он обеспокоен тем, что до 2023 года Киргизии необходимо выплатить кредиторам $320 миллионов. «Откуда брать такие большие деньги? В эти годы [золоторудное месторождение] «Кумтор» уже работать не будет», - размышляет депутат.

В Центральной Азии Киргизия занимает второе место по величине долга перед КНР, передает ИА "Фергана". Китай финансирует в Кыргызстане развитие автомобильных дорог, энергетику (ЛЭП «Датка-Кемин»), промышленность (нефтеперерабатывающий завод в Кара-Балте, золоторудное месторождение Талды Булак Левобережный и так далее). Если у Бишкека не будет возможности рассчитаться с китайскими долгами, у него есть активы в виде месторождений золота, железа, редкоземельных металлов. Вопрос расплаты за долги землей в Киргизии не поднимается. В 1996 и 1999 годах по итогам двух соглашений с Китаем о делимитации границы Киргизия потеряла около 125 тысяч спорных гектаров земли (1250 кв.км), и еще 161 кв.км потом перешел Китаю по дополнительному соглашению.

В 2016 году сообщалось, что большая часть внешних денег, которые набрал Кыргызстан за годы независимости, уходила на сферу транспорта и дорог - $2 млрд 88 млн в виде кредитов и еще $166 млн в качестве грантов. На поддержку бюджета страны (расходы и баланс) правительство потратило $1,395 млрд (кредиты), $725 млн (гранты). Наконец на энергетику за все время было потрачено $1,595 млрд в качестве займов, а $192 млн в виде грантов.

Сроки погашения основных долгов Киргизии - от 12 до 40 лет. Ставка - 1,4% годовых. Следует отметить, что 98,7% всего долга предоставлены на льготных условиях. Пик выплат по обслуживанию текущего внешнего долга приходится на 2024-2029 годы – с $306 млн в 2024 году возрастет до $338 млн в 2028 году. Это связано с погашением основных сумм по кредитам.

В 2013 году Экспортно-импортный банк Кореи сократил ежегодные платежи Киргизии с $1,13 млн до $377 тысяч и продлил срок погашения до 2045 года. В 2012 году Турция списала $49,2 млн. Россия простила, в общей сложности, $489 млн.

По сравнению с январем 2018 года сейчас госдолг немного уменьшился — на $222,14 млн впервые с октября 2017 года. Чтобы его погасить, каждый кыргызстанец должен отдать по $703 (это более трех средних по республике зарплат размером 14.629 сомов). В марте 2018 года киргизское правительство установило ограничение: долг перед одним кредитором не должен быть больше половины общей суммы внешнего государственного долга. Такой порог прописан в Стратегии управления государственным долгом Киргизской Республики на 2018—2020 годы.

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