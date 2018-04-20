Сегодня в Душанбе отмечают День города. Комитет по делам молодежи и спорта при правительстве Таджикистана запланировал различные мероприятия к этому дню. Основное место в программе занимают спортивные соревнования, главные из которых IX традиционный душанбинский Международный полумарафон и первый Фестиваль воздушных змеев «Осмони Душанбе».

Утро сегодня в городе началось с общей физзарядки, которая по плану должна была пройти во всех парках столицы.

В эти минуты у комплекса «Наврузгох» стартует IX традиционный душанбинский Международный полумарафон, который завершится в центре города, у памятника Исмоилу Сомони. Общая протяженность маршрута - 21,091 м.

Согласно принятому решению главы города Рустама Эмомали, для спортсменов-победителей, занявших с 1 по 6 призовые места, как для женщин, так и для мужчин отдельно, в текущем году будут выделены премии в размере от 13 тыс. 350 сомони за 6 место и до 31 тыс. 150 сомони (более $3,5 тыс.) за 1 место.

Бегуны, занявшие вторые места, получат по 26 тыс. 700 сомони, третье места по 22 тыс. 250 сомони, четвертые места по 17 тыс. 800 сомони, пятые места по 16 тыс. 20 сомони.

Для участия в полумарафоне приглашены спортсмены из 15 государств мира, а также множество таджикских бегунов.

Первый фестиваль воздушных змеев «Осмони Душанбе» («Душанбинское небо») начнется в 11 часов в парке «Наврузгох» у водопада.

Генеральный спонсор Фестиваля ведущий отечественный производитель прохладительных напитков "Оби Зулол", а его организатором стала медиа-группа «Азия-Плюс», которая проведёт это красочное мероприятие при поддержке администрации Душанбе. Жителей и гостей столицы ожидает праздник для всей семьи - весёлые конкурсы и призы, национальные игры, праздничная музыка, песни о родном городе, вкусная еда и напитки. Вход на праздник – бесплатный. Красочных воздушных змеев можно будет приобрести по доступной цене прямо на мероприятии.

Кроме этого, сегодня будет организован автобусный тур с гидом по городу от аэропорта до Молодежного парка (ВДНХ). В Молодежном парке будут проходить культурно-развлекательные мероприятия.

Во всех парках столицы сегодня будут организованы концерты, спортивные состязания, развлекательные мероприятия.

Во всех спортивных залах соответствующих спортшкол города сегодня будут проходить соревнования по художественной гимнастике, всем видам борьбы, баскетболу, футболу, футзалу, волейболу, стрельбе из лука, шахматам и шашкам, акробатике, таэквондо, джиу-джитсу, гремплингу, унифайту, каратэ, боксу и многим другим.

В Наврузгох также сегодня пройдут конные скачки, а в "Боги Ирам" (Ботанический сад) - выставка "День ювелира".

Также сегодня учащиеся столичных школ и профессионально-технических учебных заведений получат стипендии мэра города Душанбе Рустама Эмомали. В торжественной обстановке в городском Амфитеатре отличникам будут вручены карты, на которую зачислена вся стипендия за 2017-2018 учебный год.

Кроме этого, более 100 состязаний проводятся в 25 районах Хатлонской области, в их числе и национальная борьба с солидным призовым фондом.

В РРП, Согдийской области и ГБАО также будут охвачены спортивными соревнованиями и культурными мероприятиями.

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