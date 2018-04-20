В Узбекистане 20 апреля запустили сайт «Mening fikrim» («Моё мнение») для сбора жалоб и предложений от населения. Набравшие определенное число голосов обращения будут направляться в Олий Мажлис (парламент) или кенгаши (советы) народных депутатов, где должны быть в обязательном порядке рассмотрены.

Жителям Узбекистана предлагается оставлять на этом сайте свои мнения по важным государственным и общественным вопросам, по поводу вынесенных на всеобщее обсуждение законопроектов, ставить конкретные задачи перед органами государственной власти, которые будут обязаны реагировать на обращения, сообщает ИА "Фергана".

Для создания обращения на портале «Mening fikrim» пользователям нужно авторизоваться через Единую систему идентификации (id.gov.uz), после чего, нажав специальную кнопку на главной странице, заполнить соответствующие графы своим текстом.

Чтобы обращение было направлено в парламент Узбекистана, его должны поддержать не менее 10 тысяч человек, в парламент Каракалпакстана, областные и ташкентский городской кенгаши – не менее 5000, в районные и городские кенгаши – не менее 1000 граждан.

Скриншот главной страницы портала «Mening fikrim» Фото ИА "Фергана"

Срок рассмотрения и принятия решений по обращениям не должен превышать 60 дней. Принятое в итоге решение размещается на портале «Mening fikrim».

Создать такой портал предложил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая 22 декабря 2017 года с посланием Олий Мажлису. Реализация проекта была поручена команде разработчиков единого интегратора UZINFOCOM, образованного на базе Центра развития и внедрения компьютерных и информационных технологий при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Выслушивать жалобы и предложения граждан в онлайн-формате в Узбекистане начали после того, как Шавкат Мирзиёев стал исполнять обязанности президента республики. В сентябре 2016 года была открыта «виртуальная приемная» главы государства, которая предлагала населению рассказывать о своих проблемах. Новшество вызвало энтузиазм и резко подняло рейтинг Мирзиёева, обеспечив ему поддержку народных масс, благодаря чему заметно повысилась реальная явка на состоявшихся в декабре выборах президента. К 20 апреля 2018 года в «виртуальную приемную» Мирзиёева поступило 1.847.604 обращения.

Примеру президента пришлось последовать и другим руководителям – «виртуальными приемными» обзавелись главы почти всех министерств и ведомств, а также ректоры нескольких вузов. Однако очень быстро люди стали разочаровываться в таком формате общения с властью – большинство ответов представляли собой отписки и не помогали в решении проблем. В результате в феврале 2018 года было объявлено о сведении всех «виртуальных приемных» в одну - на сайте Шавката Мирзиёева. Объяснялось такое решение желанием унифицировать процесс подачи обращений от населения и сделать более удобной их обработку.

Отметим также, что возможность оставить свои предложения и замечания предоставляет портал обсуждения нормативных актов, но только по выложенным для обсуждения законопроектам.

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