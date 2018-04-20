Правительство Таджикистана предоставило очередные льготы туристическому сектору в Год развития туризма и народных ремесел. Будут ли они доступны, и станет ли это стимулом для развития отрасли?

Постановлением правительства на прошлой неделе был утверждён список туристических объектов, для создания которых ввоз оборудования, техники и строительных материалов освобождается от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин.

Определен перечень 12 туристических объектов, в которые вошли гостиницы, гестхаусы, хостелы, лечебно-оздоровительные центры, базы отдыха, курорты, туристические комплексы, придорожные пункты обслуживания (мотели), культурные и развлекательные парки, культурно-исторические и религиозные объекты (музеи, объекты паломничества по святым местам, исторические объекты). А также инфраструктура для рыболовства и охоты с целью туризма, рестораны с международным брендом, центры по производству ремесленных изделий, специализированные базы адаптации туристов к высокогорным регионам, лыжные и туристические комплексы, учебные центры по альпинизму, лыжному спорту и подготовке экскурсоводов.

Возьмем, к примеру, ремесленников…

Нужны ли нам новые центры по производству ремесленных изделий?

-Таковых в стране более сотни, – говорит ремесленник Абдулло Шарипов. – Часть из них созданы при центрах занятости Минтруда и образовательных учреждениях. Другие регистрируются как объекты частных предпринимателей, но все они являются центрами обучения, и в них ремесленники практически не производят свою продукцию. Все эти центры в основном заняты вышиванием, вязанием и шитьем, им нужны только швейные и вышивальные машины, которые проще купить на местных рынках, а не ввозить. Большая же часть реальных ремесленников работают на дому и не нуждаются в ввозе техники, оборудования и сырья в больших объемах.

А вот в чем они реально нуждаются, так это в том, чтобы правительство, наконец, создало единый реестр народных ремесел. Нет в республике и закона о ремесленничестве, нет программы развития этой сферы.

…или гостиничный бизнес

Большую часть льготных туристических объектов составляет гостиничная инфраструктура.

Действительно, по мнению специалистов, строить дорогие отели необязательно, нужны привлекательные условия для туристов в хостелах и гостевых домах, главное, чтобы было чисто и дешево.

По словам администратора одного из таких хостелов, его открытие не требует больших затрат.

По мнению специалистов, строить дорогие отели необязательно, нужны привлекательные условия для туристов в хостелах и гостевых домах, главное, чтобы было чисто и дешево. Вот пример такого хостела – «Дошан» в Душанбе. Фото Asia-Plus

- Нужен минимум стройматериалов для строительства или ремонта уже имеющегося здания, обустройства комнат, кухни, санузлов. Потом облагораживание территории, закупка недорогой мебели и кондиционеров. Все это можно найти на местных рынках, и не нужно куда-то ездить для закупок в больших объемах, соответственно, нам не нужны никакие таможенные льготы. Это касается и придорожных кафе, мотелей, - говорит собеседник.

По его словам, самое затратное - это аренда территории в удобном месте, а самое затруднительное - это оформление документов и налоги.

- Для гостиничного бизнеса необходимы налоговые послабления и упрощение оформления документов, - отмечает он.

Круг сужается?

В общем, по мнению экономистов, приведенный в постановлении перечень коснется только крупных игроков на рынке туристических услуг. А вот средний и мелкий бизнес, в том числе ремесленники, и те, кто уже работает в этой сфере, останутся не у дел.

- Постановление коснется лишь новых игроков на этом рынке, а тех, кто уже работает в туристической сфере, льготы не коснутся, – считает экономист Субхон Маликов. - А для них льготы нужны, скажем, для модернизации. Ведь практически во всех столичных отелях и гостиницах внутреннее убранство давно не обновлялось, и это следствие отсутствия льгот на ввоз стройматериалов и соответствующего оборудования.

Экономист Амриддин Алиев считает, что льготами снова будет пользоваться только ограниченный круг лиц.

- Вся инфраструктура туризма принадлежит определенной группе лиц. И льготы будут адресными. Будут созданы искусственные препоны, оказаться в льготном списке сможет не каждый, - считает он.

Нужны не льготы, а новые правила игры

Экономисты сошлись во мнении, что льготы - это явление временное, и считают, что для туристического сектора важнее адекватные правила ведения бизнеса.

- Для развития туристической сферы необходимы не льготы, а справедливые, устойчивые и предсказуемые правила для туристического сектора, – говорит экономист Нур Сафаров. - Льготы как стимул не являются долгосрочным и выгодным для государства и общества фактором. Ведь если кто-то получает льготы, то кто-то другой или другие сектора экономики должны будут компенсировать их. А это уже создает дисбаланс инициатив для всей экономики.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus