В рамках Года туризма и ремесленничества, а также Дня города мэрия города совместно с Комитетом по развитию туризма при правительстве РТ и туристической компанией «Джавохир Сайр» при поддержке президента Федерации футбола Таджикистана Рустама Эмомали организовал 19 апреля тур по Душанбе для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.

Группе постояльцев Регионального Центра социальной службы устроили тур, который охватывал парки и достопримечательности города.

«Площадь 800-летия Москвы, площадь Дусти, парки «Парчам», Рудаки, Айни, а также Кохи Навруз – мы проехались по всем этим местам, рассказали о них, рассказывали о разных местах, которые любят посещать туристы в нашем городе, показали новые здания, которые построены в столице», - сообщили в Комитете.

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Затем в ресторане гостиницы Hyatt Regency Душанбе для «туристов» был организован обед и концертная программа.

В Комитете отметили, что Душанбе как административный центр страны имеет богатую историю, потенциал и ресурсы для привлечения туристов, для повышения и укрепления имиджа страны, привлекательной для путешественников.

Напомним, издание «The Independent» включило Душанбе в десятку стран, где безопасно гулять ночью, а агентство “ТурСтат” добавило столицу в десятку столиц СНГ, привлекательных для весенних путешествий.

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