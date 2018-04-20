Arsenium и Мианну в аэропорту встречали участники конкурса "Во весь голос"

Сегодня утром эфирная студия радио Азия-Плюс была наполнена смехом и интересными подробностями предстоящего концерта в честь Дня города, который пройдет 21 апреля в 22:00 в Royal Club. Гостями утреннего Камбэк Шоу стали приглашенные российские музыканты Arsenium и Mianna, а также известный таджикский певец Зафар Абдуалимов.

Arsenium, бывший солист популярной в нулевых молдавской группы O-Zone, рассказал о своем раннем творчестве и о причинах распада группы, но уверил, что все участники бывшей команды поддерживают хорошие дружеские отношения, и некоторое время назад даже дали два концерта в полном составе.

После продолжительной сольной карьеры Arsenium записал хит «До рассвета» в тандеме с Сати Казановой, а сейчас тесно работает в дуэте с Мианной. Знакомы артисты уже много лет, но идея работать вместе появилась сравнительно недавно. Нынешний партнер по сцене Мианна - бывший менеджер и PR-директор многих артистов. Их совместный хит «А он другой, мама» стал настоящей визитной карточкой, и сейчас музыканты готовят новые сюрпризы для своих поклонников, в частности - для жителей и гостей столицы Таджикистана, в честь Дня города Душанбе.

К слову, Arsenium уже был в нашей стране несколько лет назад и отметил существенные изменения в облике столицы в лучшую сторону.

Концерт в Royal Club пройдет и при участии Зафара Абдуалимова, с которым российские исполнители познакомились в прошлом году в Москве на проекте «Во весь голос». Это знакомство со временем переросло в настоящую дружбу и стало началом совместного творчества. Так, в рамках утреннего Шоу Зафар презентовал свою новую песню, которая была написана Arsenium.

Ведущие Камбэк Шоу Дарья Христолюбова и Баха Назирбаев в прямом эфире провели розыгрыш среди слушателей. Вопрос касался известной песни «Dragostea Din Tei» группы O-Zone. Слушатель, дозвонившийся в эфир, угадал значение одного из слов на молдавском языке и выиграл пригласительный билет на предстоящий концерт.

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