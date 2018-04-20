«Почему все чаще гимназии и лицеи для одаренных детей становятся доступны лишь богатым, а не одаренным?» - с таким вопросом в редакцию «АП» обратились читатели. Мы решили проверить.

Читатель, назвавшийся Умаром, говорит, что в государственных общеобразовательных учреждениях для одаренных могут учиться только дети состоятельных людей, которым под силу оплатить учебу. «По каким критериям определяются способности детей, по состоянию кошелька родителей?» - вопрошает родитель.

Другой родитель учеников-лицеистов Саид Фозилов отмечает, что в государственных школах есть льготы для малоимущих, но и они не всегда доступны.

…По данным Минобрнауки в Таджикистане функционируют 15 государственных образовательных учреждений для одаренных детей. В столице 3 лицея и 3 гимназии для одаренных – районные, 2 лицея и 2 гимназии - городские и 2 - республиканского значения, это президентский лицей-интернат для одаренных детей и Международная президентская школа.

По словам специалистов управления образования столицы, все эти учебные заведения являются государственными и обучение в них проводится отчасти на платной основе. Гимназии имеют гуманитарное направление, у лицеев - физико-математический уклон обучения, а лицей для одаренных детей (бывший турецкий лицей) в столичном районе Фирдавси - с экономическим уклоном.

По словам собеседника, школы полностью укомплектованы учителями, обеспечены учебной литературой и информационными технологиями. Занятия там ведутся в одну смену. После основных занятий проводятся дополнительные и факультативные занятия.

В Душанбе впервые в этом году кандидатов в школы для одаренных экзаменовали специалисты Центра развития одаренностей при столичном главном управлении образования.

Льготники есть, но их мало

Столичная гимназия №1 для одаренных детей - с гуманитарным уклоном обучения. Год обучения здесь стоит 1200 сомони.

По словам директора гимназии Раъно Ёровой, в школе обучаются 1102 ученика с 1-го по 11-й класс и только чуть более 50 из них входят в льготную категорию. Это: дети из малоимущих семей; дети с ограниченными возможностями; дети, чьи родители сами инвалиды; дети родителей - участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, воинов-интернационалистов. Это сироты и дети, находящиеся на попечении, а также призеры олимпиад и дети педагогов гимназии.

- Мы оказываем всяческую поддержку малоимущим. Дети из таких семей в нашей гимназии обеспечиваются разовым горячим питанием. Пять учеников гимназии с ограниченными возможностями и сирот в этом учебном году обеспечены сезонной школьной формой, - отметила Ёрова.

Замдиректора столичного лицея №2 с физико-математическим уклоном Фарогат Рузиева говорит, что в этом лицее обучается 948 учеников 5-11-го классов.

- Ежегодно для одарённых детей города Душанбе объявляется прием учащихся на конкурсной основе в 5-й и 10-й классы. Обучение ведется как на русском, так и на таджикском языке. В другие классы конкурс проводится при наличии свободных мест. Оплата за обучение составляет 1300 сомони в год, то есть за каждый месяц по 130 сомони.

По словам Рузиевой, в лицее, как и во всех других государственных общеобразовательных школах, есть категория льготников. Семь учеников - круглые сироты, 21 ученик - призеры олимпиад по различным предметам, а также по одному из детей педагогического состава лицея, а их 17 человек, здесь учатся бесплатно.

- Наряду с ними 25 учеников из семей малоимущих, участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, воинов-интернационалистов и других имеют 50%-е льготы на оплату обучения, - говорит собеседница.

По данным Главного управления образования Душанбе, в четырех государственных столичных лицеях и гимназиях для одаренных детей обучаются 3685 учеников. В двух республиканских президентских лицеях и школах, расположенных в столице, обучается 1736 учеников.

Лицеист не может быть троечником

Абдукодир – воин-интернационалист, отец двух столичных гимназистов - говорит, что его дети пользуются 50%-й скидкой на оплату обучения, то есть он платит 600 сомони в год за одного ребенка.

- Мои дети учатся в столичной гимназии №1 с первого класса. Здесь, по сравнению с обычными школами, классы не переполнены, занятия длятся до 13 часов, после этого почти до вечера они занимаются самоподготовкой, посещают дополнительные и факультативные занятия. Так дети полностью заняты учебой с утра до 16 часов.

Другой наш собеседник, Неъмат, рассказывая об истории своего внука, говорит, что после смерти невестки его сын женился на другой и теперь перебивается случайными заработками.

- Мне пришлось взять внука на свое попечение. Я принес справку с места жительства о том, что являюсь малоимущим, и внуку предоставили 50%-ю скидку на оплату обучения.

Педагоги лицеев и гимназий указывают, что система социальной поддержки/льготная система для одаренных работает налажено. «И если родители жалуются, значит, проблема, скорее всего, в другом», - говорят они.

- Места в лицеях и гимназиях ограничены. Если ученик, поступивший в лицей для одаренных, со временем не справляется с учебной программой, проявляет средние способности, то, согласно уставу лицеев и гимназий, он исключается и направляется в школу по месту жительства, где раньше учился, – объясняют они. – И неважно, платит он или нет. Малоимущие же родители одаренных детей для получения льгот должны в течение каждого учебного года подтверждать свой статус справкой из ЖЭУ или квартального комитета. По каждому случаю льготников отдельно в течение года проверяют контролирующие органы, - отмечают педагоги.

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