Жертв пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово было меньше, чем считалось до сих пор, заявил Следственный комитет. По его данным, в результате ЧП погибли 60 человек, а не 64, как сообщалось прежде. Такая информация опубликована на официальном сайте ведомства, передает Newsru.com.

"Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре - их 60", - говорится в сообщении СК.

В нем также отмечается, что следователями получены заключения генетических экспертиз по погибшим при пожаре в кемеровском ТРЦ. Все они идентифицированы. В связи с этим следователями выданы разрешения на захоронение 37 погибших.

Ранее по результатам процедуры опознания родственникам были выданы разрешения для захоронения 23 погибших. Расследование причин пожара в кемеровском ТЦ продолжается.

Похороны 37 жертв пожара пройдут с 21-го по 23 апреля, сообщили ТАСС в администрации Кемерово в пятницу, 20 апреля. "С 21-го по 23 апреля будут похоронены 37 погибших, администрация города взяла на себя все организационные вопросы и затраты по похоронам и поминальным обедам", - сказала собеседница агентства.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. Изначально сообщалось, что жертвами трагедии стали 64 человека. Такие данные приводил глава МЧС РФ Владимир Пучков.

При этом в соцсетях ходили слухи о сотнях погибших. Власти эти данные опровергали. Позднее выяснилось, что панические сведения распространял украинский пранкер. Ему заочно были предъявлены обвинения по статье 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти или вражды), после чего суд санкционировал его заочный арест.

В день трагедии, 25 марта, на YouTube-канале пранкера появилась аудиозапись его звонков в кемеровские морги, где он сообщал своим собеседникам о "300 погибших" при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". "Количество 300 было взято мной, учитывая анализ количества мест в кинозалах", - пояснил он позже в комментарии РБК.

На следующий день после трагедии журналисты издания The Village, сопоставив показания спасшихся очевидцев, которые были в ТЦ в момент происшествия, расположение помещений на четвертом этаже и данные о количестве проданных в тот день билетов, пришли к выводу, что порядок официальных цифр "похож на правду".

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